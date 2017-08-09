Глава Волжского Игорь Воронин поздравил первостроителя





Сегодня свой 79-й день рождения отмечает председатель Совет Клуба первостроителей города Волжского Юрий Заболотников. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе горадминистрации, Почетного гражданина Волжского, Заслуженного строителя России с праздником поздравил глава города Игорь Воронин.

Юрий Александрович Заболотников принимал поздравления от коллег и близких в зале заседаний Клуба первостроителей в ДК «ВГС». Здесь собрались представители Клуба первостроителей, друзья Юрия Заболотникова. Игорь Воронин пообщался с первостроителями, вручил подарок с самыми тёплыми пожеланиями виновнику торжества.

Юрий Александрович Заболотников родился 9 августа 1938 года. Поселок Волжский стал его местом проживания с 6 июня 1952 года, когда его отца – Александра Заболотникова направили в Волжский работать в должности председателя поселкового Совета. Осенью 1952 года Юрий Заболотников пошел в 8 класс первой школы Волжского – школы №1. Окончив ее, в течение двух лет работал в организации «Сталинградгидрострой». Его и других молодых ребят лично начальник ГЭС и основатель Волжского Федор Логинов направил учиться в вуз. Юрий Заболотников успешно окончил очное отделение Сталинградского института инженеров городского хозяйства. Трудился в «Сталинградгидрострое», занимался спортом, выступал в самодеятельности, возводил город. «Жили активной жизнью: без выходных и проходных, как говорится. То стадион, то бассейн, то другой городской объект,... Всегда были на «переднем крае»!» - говорит Юрий Александрович, вспоминая молодые годы.

И сегодня именинник ведет активный образ жизни. С 2003 года Юрий Александрович возглавляет общественную организацию Клуб первостроителей города Волжского, являясь председателем Совета Клуба. Он и его коллеги – инициаторы многих проектов, направленных на развитие города, на улучшение условий жизни волжан. Недавний проект первостроителей по спасению Волго-Ахтубинской поймы был рассмотрен на самом высоком уровне и реализуется в настоящее время.