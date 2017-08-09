Волгоград продолжат «разворачивать к воде»









За строительством в Волгограде рокадной магистрали, проходящей вдоль Волги, может последовать реализация других проектов, касающихся берегоукрепления и продления набережной в направлениях Краснооктябрьского и Ворошиловского районов города, сообщает ИА «Высота 102». О том, что власти региона ходатайствуют перед правительством страны о помощи, рассказал сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на совещании по итогам визита в Волгоград Дмитрия Медведева. По примерным подсчетам, новые проекты берегоукрепления «тянут» не менее чем на 2 миллиарда рублей. «Волга - это место притяжения людей. Здесь мы можем создать зоны отдыха для людей. Нулевая продольная - это первый этап. Надеемся на поддержку правительства», - отметил Андрей Бочаров. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», в своем время активную помощь в продвижении на федеральном уровне проекта строительства рокадной дороги региональным властям оказал заместитель председательства правительства Виталий Мутко, он же в ходе недавнего визита в Волгоград подчеркивал, что город должен быть «развернут к воде». «Для меня совершенно очевидно, как для человека, у которого вся юность прошла в Питере, что когда город не развернут к воде, то это совсем неудобно для жителей», - сказал Виталий Мутко, оценивая перспективы появления в Волгограде новых пляжей и прогулочных зон у Волги.

Работы по укреплению 2,9 км берега Волги в Центральном районе ведутся с 2015 года и должны быть завершены в текущем году. Общая сумма финансирования составляет 2,8 млрд рублей