















Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который накануне посетил Волгоград с рабочим визитом, подписал отдельное поручение профильным министерствам и ведомствам с указанием представить предложения по разработке проекта ликвидации опасных отходов волгоградского завода "Химпром". Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщил сегодня на всероссийской конференции "О сохранении и защите водных природных объектов" губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Напомним, на совещании о сохранении, предотвращении загрязнения и рациональном использовании реки Волги, которое прошло под председательством Дмитрия Медведева в Волгограде, глава региона поднял вопрос ликвидации опасных отходов завода "Химпром". Они десятилетиями скапливались на берегу реки. Это так называемое "белое море" с химическими отходами, которое считают миной замедленного действия.













Губернатор сегодня дал поручение двум своим заместителям - Роману Бекову и Александру Беляеву - начать предпроектную работу. "Только при наличии проектно-сметной документации мы сможем формировать госпрограмму по ликвидации вредных накоплений вблизи завода", - отметил Андрей Бочаров.