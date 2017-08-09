Житель Волгограда спалил из мести машину любовницы и получил условный срок

Ближайшие 2 года Сергей Куфтырев из Советского района Волгограда проведет под надзором правоохранителей — ему назначили условный срок за уничтожение чужого имущества. Также, сообщили ИА «Высота 102» в облсуде, где оставили приговор первой инстанции в силе, он обязан выплатить компенсацию всем потерпевшим по делу. В начале января Куфтырев поругался с возлюбленной, в гараже налил в бутылку бензин и с помощью него поджег автомобиль женщины. Неуправляемое пламя перекинулось и на другие машины — всего на парковке сгорело 3 транспортных средства. Потерпевшие просили ужесточить Куфтыреву приговор, однако решение вступило в силу без изменений. Сам подсудимый оправдывал свои действия непреодолимой ревностью и обидой.