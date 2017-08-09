В Волгоградской области дело депутата-единоросса о взятках передали в суд





В ближайшее время суд определит наказание для 28-летней Елены Трухановой — председателя думы в Новорогачинском поселении Городищенского района, которая вымогала взятки с подчиненных. Об этом ИА «Высота 102» сегодня сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая.

По данным следствия, в декабре 2016 года представитель партии «Единая Россия» Труханова предложила местной жительнице трудоустроиться на должность специалиста 2 категории аппарата гордумы, но взамен потребовала ежемесячно передавать ей половину причитающейся заработной платы. Женщина согласилась. Начиная с декабря 2016 года и на протяжении полугода она исправно платила обвиняемой «откаты», общая сумма которых составила 19,5 тысячи рублей. Кроме того, такую же мзду платила нанятая бухгалтер, которая в период с марта по июнь 2017 года передала начальнице в общей сложности 11 тысяч рублей.

Над сбором материалов уголовного дела работали оперативники отдела №5 УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Мера пресечения Елене Трухановой не избиралась. Отметим, что ранее на ее месте работал председателем гордумы Сергей Забара, который осужден на 1 год колонии общего режима за мошенничество с земельными участками.