В Волгограде бывший доцент кафедры права обвиняется в получении взяток

В Советском районном суде Волгограда сегодня началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего доцента кафедры права государственного сельскохозяйственного университета Олега Минеева. Он обвиняется в нескольких эпизодах получения взяток и служебном подлоге, сообщили ИА «Высота 102» в районном отделе СУ СКР по Волгоградской области. Как установили оперативники полиции, кандидат юридических наук Минеев, будучи преподавателем правоведения, предлагал студентам групп различных факультетов выставить им отметки за сдачу зачетов. Чтобы не иметь дело с наличными, понимая, что о преступлениях может стать известно коллегам и руководству вуза, доцент получал незаконное вознаграждение на банковскую карточку переводами. На данный момент следствию удалось установить несколько фактов на общую сумму около 50 тысяч рублей. В случае, если вина Олега Минеева будет доказана, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Время следствия он находился под домашним арестом.