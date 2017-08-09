Нарушения в прохождении медицинского осмотра сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей в Волгоградской области, выявили в деятельности поликлиник, органов опеки, интернатах, а также в органах исполнительной власти. Об этом ИА «Высота 102» сообщила старший помощник прокурора региона Ольга Токарева. По закону такие дети должны проходить диспансеризацию ежегодно, но в Волгоградской области нашли более 100 нарушений в этой части. Например, не все сироты прошли обследования, опекунов не извещали о предстоящем осмотре, неверно заполнялась документация, на руки не выдавались дубликаты карт с результатами и т.д.

Сейчас внесены представления в адрес руководителей регионального комитета здравоохранения и комитета образования и науки, а также территориального органа Росздравнадзора.