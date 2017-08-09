С начала 2017 года на железнодорожных переездах Приволжской железной дороги зафиксировано 5 дорожно-транспортных происшествий. Наибольшее количество ДТП произошло в волгоградском и саратовском регионах - 4 случая, астраханском – 1 случай. В результате происшествий пострадал 1 человек, 1 человек погиб. За аналогичный период прошлого года на ПривЖД произошло 1 дорожно-транспортное происшествие. Об этом заявили сегодня в пресс-службе Приволжской железной дороги, сообщает ИА «Высота 102».

Причинами ДТП стали нарушения водителями правил дорожного движения, в том числе проезд на запрещающие сигналы светофоров и при закрытых шлагбаумах, либо неисправности автомобилей, повлекшие столкновения с проходящими поездами. В Приволжской железной дороге призвали водителей автотранспорта быть бдительными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.

Фото с сайта РЖД.