В Волгоградской области хозяин нелегалов осужден за взятку начальнику отдела участковых полиции

Вступил в силу приговор в отношении жителя Светлоярского района Манзулова, который за 15 тысяч рублей пытался откупить 11 граждан Узбекистана от выдворения из России. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, ему назначено 1,5 года условно и 450 тысяч рублей штрафа. Участковый прибыл на овощное поле с целью проверить законность привлечения к работе иностранцев. Выяснилось, что патентов у граждан Узбекистана нет, за что ответственность должен понести работодатель. В результате Манзулов передал полицейскому взятку, после чего был задержан. Операция проводилась под контролем оперативников МВД и следователей СК. Три купюры номиналом 5 тысяч рублей обращены в пользу государства.