Ремонт разрушающегося моста через Волжскую ГЭС «завис» в комитете транспорта

«Мост через Волжскую ГЭС находится в удручающем состоянии, уже сейчас по нему невозможно ездить». Об этом заявил председатель правления некоммерческого партнерства «Объединение автоперевозчиков Волгоградской области» Василий Титов на совещании по безопасности дорожного движения, состоявшемся в администрации региона. Особенно тяжело, по его словам, передвигаться большегрузам: «мост сильно вибрирует, машины не едут, а прыгают».

Однако, как заявил на совещании председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Анатолий Васильев, стоимость капитального ремонта данного сооружения еще несколько лет назад оценивалась в 500 млн рублей. Сегодня эта сумма возросла до 800 млн. Сегодня в первую очередь ремонтируются приоритетные дороги, потом – все остальное, - говорит Васильев. Вопрос представителя перевозчика, - за что они платят налоги – он, кажется, не услышал. Отделался фразой, что «вопрос решается на уровне федерации и региональной власти». Однако сроки ремонта так и не уточнил.