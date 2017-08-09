Сегодня оперативники ОМВД России по району Сокольники города Москвы в помещении банка задержали 37-летнего жителя Волгограда по подозрению в попытке хищения около 1,5 млн рублей под предлогом оформления автокредита. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по г. Москве, в полицию обратился представитель одного из банков и сообщил, что в ходе проверки необходимых для оформления автокредита документов возникли сомнения в их подлинности. Установлено, что злоумышленник представил в банк паспорт и водительское удостоверение на чужое имя. Следствием ОМВД России по району Сокольники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на...

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