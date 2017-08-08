





Проект обводнения Волго-Ахтубинской поймы предусматривает строительство мини-ГЭС и четырех насосных станций. Об этом сегодня в ходе совещания по экологическим проблемам реки Волги премьер-министру России Дмитрию Медведеву доложил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщает ИА «Высота 102». Данный механизм, по словам главы региона, подразумевает возведение «дополнительного водопропускного сооружения с устройством мини-ГЭС из волгоградского водохранилища в реку Ахтуба, которая как раз и питает Волго-Ахтубинскую пойму, а также строительство по руслу реки Ахтуба четырех насосных станций для подачи в пойму воды».





«Проект масштабный, амбициозный, требует межбюджетного финансирования. Он может быть реализован в формате государственно-частного партнерства с участием Минприроды и Минэнерго. Мы сформировали это и другие предложения для включения в проект федеральной концепции рационального использования водных ресурсов, устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги, сохранения уникальной системы Волго-Ахтубинской поймы. Просим включить наши предложения в проект решения сегодняшнего совещания и поддержать их в ходе рассмотрения», - отметил Андрей Бочаров.