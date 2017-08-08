Дмитрий Медведев улетел из Волгограда с хорошими впечатлениями о новых дорогах

Глава российского правительства Дмитрий Медведев завершил свой рабочий визит в Волгоград знакомством с ходом модернизации аэропорта Гумрак к ЧМ-2018, сообщает ИА "Высота 102". Напомним, Волгоград в июне 2018 года должен будет принять четыре матча группового этапа. В аэропорту уже возведен новый международный терминал "С", построена современная взлетно-посадочная полоса, активно идет обновление инженерных коммуникаций, рулежных дорожек. К апрелю следующего года здесь планируют построить и открыть новый пассажирский терминал "В".

Как рассказал главе правительства губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, с учетом строительства нового терминала пропускная способность аэропорта составит 4,5 млн пассажиров в год, в ближайшее время приблизится к 1 млн. Он отметил, что в аэропорту устанавливается современное навигационное оборудование, которое сделает его всепогодным как столичные аэропорты.

Перед тем, как покинуть город-герой Дмитрий Медведев пообщался с губернатором Андреем Бочаровым. Глава региона доложил премьер-министру о сборе урожая. "Несмотря на непростые погодные условия, мы выполнили поручение правительства по сбору зерна в Волгоградской области", - отметил губернатор. Так, при плане в 3,75 миллиона тонн зерна удалось собрать 4 миллиона. Урожай убран на 65% территории. Хорошие показатели ожидаются по овощам и бахчевым культурам.

Поднял премьер-министр и тему волгоградских дорог. "Вместе с вами проехал, посмотрел, есть изменения. Это не означает, что все вопросы решены, но очевидно, дорожное хозяйство начало восстанавливается", - отметил Медведев. Напомним, сегодня премьер-министр лично протестировал волгоградские дороги, сев за руль одной из иномарок кортежа по дороге из аэропорта на Центральную набережную Волгограда. Кого Дмитрий Медведев прокатил в черном "Mercedes" по городским магистралям, можно только догадываться.