



Сам Алексей Волков, напомним, является фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма.

Из-за того, что старт кампании по выборам президента РФ еще не был обозначен, а любая агитация запрещена до этого периода доводы Алексея Волкова о несправедливом переносе митинга были отклонены. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное решение по гражданскому делу Волгоградского облсуда. Волков - руководитель штаба блогера Алексея Навального в Волгограде — просил комитет взаимодействия с гражданским обществом мэрии согласовать мероприятие возле ТРК «Европа». В заявлении он указал, что в акции будут участвовать не более 10 человек, без выхода на проезжую часть, а цель - «информирование граждан о подготовке к сбору подписей за выдвижение Алексея Навального в кандидаты на пост президента Российской Федерации». Комитет заявку на определенную дату отклонил на том основании, что «в настоящее время действия, связанные с выдвижением кандидатов в президенты, осуществляться не могут». Волков настаивал на нарушении федерального закона и статьи Конституции, однако облсуд пришел к выводу, что под мирным пикетированием скрывается именно агитация. Так, было установлено, что в июне в Волгограде прошел ряд подобных акций, где были призывы «Пора выбирать», "Навальный 2018», «Зарегистрируйтесь на сайте, чтобы мы могли рассчитывать на вашу подпись в январе 2018 года», «Стань волонтером» и т. д. Суд расценил такие призывы как агитацию, а не информирование населения и признал решение мэрии о переносе мероприятия законным.