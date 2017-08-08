В Волгоградской области банда автоподставщиков пошла под суд

Обманщики страховых компаний из Городища и Волгограда предстали перед судом: двое 44-летних мужчин и их 25-летний приятель ответят за 15 несуществующих ДТП и ряд покушений на мошенничество. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, предприимчивые водители орудовали на территории города и области с декабря 2015 по июнь 2016 года, составляя мифические схемы о ДТП. Ущерб страховщикам составил десятки тысяч рублей.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками УУР ГУ МВД России по области, расследование проводилось региональным СУ СК России. Двое находятся под стражей, один — под подпиской о невыезде.