Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Расследования
 08.08.2017 17:26

В Волгоградской области банда автоподставщиков пошла под суд

Обманщики страховых компаний из Городища и Волгограда предстали перед судом: двое 44-летних мужчин и их 25-летний приятель ответят за 15 несуществующих ДТП и ряд покушений на мошенничество. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, предприимчивые водители орудовали на территории города и области с декабря 2015 по июнь 2016 года, составляя мифические схемы о ДТП. Ущерб страховщикам составил десятки тысяч рублей. 
Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками УУР ГУ МВД России по области, расследование проводилось региональным СУ СК России. Двое находятся под стражей, один — под подпиской о невыезде. 

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Главные новости недели

Женщин-депутатов Госдумы от Волгоградской области знают лучше, чем депутатов-мужчинВ Астрахани ликвидированы районные администрацииПредседатель облкомспорта: Детский футбол в Волгограде — это «выжженное поле»Волгоградские журналисты отработали вояж во Владикавказ по системе «Все включено»В Волжском «Королева пляжа» сразила поклонников танцем живота
 
Актуальные интервью и комментарии

Глава горадминистрации Виталий Лихачев: федеральная поддержка позволит активно продолжить благоустройство дворов Волгограда

Программа "Взгляд с Высоты": Советский мэр Волгограда - о настоящем и будущем города-героя

Муниципальные контролеры качества ремонта дорог в Волгограде поставили всем подрядчикам «отлично»

Сегодня глава администрации Волгограда вернулся в Волгоград из Кирова, где накануне участвовал в заседании совета при президенте РФ...

В сегодняшней программе: развиваться ли нашему городу или остаться в прошлом веке - свое мнение высказали жители и гости...

Положительные оценки получили все 50 проб, которые были отобраны в течение июля на ремонтируемых дорогах Волгограда. За качеством асфальто-бетонной смеси...

Происшествия 09.08.2017 21:18

Несколько десятков гектаров горящей травы, мусора, сухой растительности удалось потушить в поселке Горьковском в Советском районе Волгограда. Ликвидация огня заняла около 6 часов из-за ветра. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС России по региону, на данный момент жилым строениям, дачным обществам, близи которых возник пожар, угрозы нет. 
Прочитана: 1130 раз
Аналитика 09.08.2017 20:05

Смотрите сегодня в программе: председатель правительства России Дмитрий Медведев «проникся» волгоградской жарой и видом строящегося стадиона к чемпионату мира. «О сохранении и защите водных природных объектов»: по следам большого совещания о сохранении Волги в Волгограде провели всероссийскую конференцию на эту же острую тему. Трудности с уличением судовладельцев, сбрасывающих нефтепродукты в Волгу: руководитель регионального управления Росприроднадзора рассказал про исчезнувший на глазах инспекторов танкер. Оффшоры рулят: комплекс зданий на улице Балонина в центре Волгограда, где хотят построить транспортно – пересадочный узел, оказался в залоге у зарубежных компаний. Теперь вне зоны газопровода: на улице Новороссийской вместо демонтированных торговых точек начали возводить торговую галерею. ...
Прочитана: 7253 раз
Спорт 09.08.2017 19:18

Продолжающаяся в связи с подготовкой к чемпионату мира-2018 реконструкция стадиона «Зенит» по-прежнему вынуждает «Ротор-Волгоград» выступать на выезде в матчах российского первенства Футбольной национальной Лиги, где сегодня проходят игры 7-го тура. Волгоградцы провели его в гостях у клуба «Оренбург» и сумели порадовать болельщиков ничейным исходом, добытым буквально на последних секундах встречи, - 2:2.   Как сообщил ИА «Высота 102» пресс-атташе областного спорткомитета Андрей Малякин, к поединку в южноуральских краях на стадионе «Газовик» поселка Ростоши коллектив Валерия Есипова подошел в статусе аутсайдера, с незавидным турнирным положением, занимая в таблице пока лишь 18-ю строчку. К тому же в минувшей игре новичок ФНЛ нынешнего...
Прочитана: 804 раз
Экология 09.08.2017 18:00

В Светлоярском районе работник компании по переработке алюминия по фамилии Курко признан виновным в незаконном вылове рыбы и приговорен к 300-тысячному штрафу. Как сообщил ИА «Высота 102» заместитель Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Валентин Сердюков, в апреле осужденный прибыл на водоем вблизи Райгорода, установил 2 сети общей длинной 180 метров и оставил на 6 часов. С помощью такого браконьерского способа ему удалось добыть более 100 экземпляров рыб различных видов, после чего по дороге домой Курко был задержан полицейскими. Вину он признал, но в суде стал отрицать причастность к преступлению. Тем не менее удалось доказать факт браконьерства. Теперь осужденный также обязан выплатить...
Прочитана: 1024 раз
Общество 09.08.2017 17:22

В Волгограде для строительства Нулевой продольной у бизнеса изъяли здания и землю У ООО «Техтранс» для нужд Волгоградской области, а именно строительства Нулевой рокадной дороги, изъят участок по адресу Набережная 62-й Армии, 68 недалеко от моста через Волгу. Как стало известно ИА «Высота 102» в арбитражном суде, располагающиеся на этой земле строения также отошли государству. Это административное здание, склад, и ангар. Право аренды на участок также прекращено. Соответствующий иск на изъятие имущества подавал комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, однако в судебном процессе был принят добровольный отказ от заявления, поскольку бизнесмены самостоятельно исполнили пожелания администрации региона «на предложенных истцом условиях». Известно, что оценщики произвели расчеты и указали стоимость помещений в...
Прочитана: 6979 раз
Экономика 09.08.2017 16:46 (Обновлено: 09.08.2017 16:53)

Чистая прибыль «Севергазбанка» (ПАО «БАНК СГБ») по российским стандартам бухгалтерского учета в первом полугодии 2017 года составила 226 млн рублей против убытка в 91 млн рублей в первом полугодии 2016 года. Это почти в два раза больше, чем прибыль за весь 2016 год. Рентабельность собственного капитала (ROAE) в годовом выражении составила 13,3%.  Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка, рост прибыли обеспечен ростом доходов от основной деятельности и снижением издержек. Чистые процентные доходы в первом полугодии 2017 года выросли на 6,6% до 728 млн рублей против 683...
Прочитана: 1040 раз
Расследования 09.08.2017 16:18

Приговоренный к условному сроку предприниматель из Советского района Волгограда Алексей Востриков обязан выплатить в счет государства 3 млн рублей. Такое решение принял суд на основании иска прокуратуры, сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Ольга Токарева.  Востриков в 3 и 4 кварталах 2014 года уклонился от уплаты налогов: он включал в налоговую декларацию заведомо ложные сведения, чтобы избежать трат на 3 млн рублей. Несмотря на то, что он понес уголовную ответственность, надзорный орган вышел в Ворошиловский районный суд с иском о понуждении погасить ущерб. 
Прочитана: 2221 раз
Происшествия 09.08.2017 15:48

Сегодня оперативники ОМВД России по району Сокольники города Москвы в помещении банка задержали 37-летнего жителя Волгограда по подозрению в попытке хищения около 1,5 млн рублей под предлогом оформления автокредита. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по г. Москве, в полицию обратился представитель одного из банков и сообщил, что в ходе проверки необходимых для оформления автокредита документов возникли сомнения в их подлинности.  Установлено, что злоумышленник представил в банк паспорт и водительское удостоверение на чужое имя. Следствием ОМВД России по району Сокольники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на...
Прочитана: 2744 раз
Здравоохранение 09.08.2017 15:10

Из Быковской районной больницы в Волгоград вертолетом «Ансат» доставлен 2-летний ребенок, который отравился уксусом. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения региона, ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь. Это 65-й вылет реанимационной бригады на территории Волгоградской области с начала работы санавиации. Большинство вылетов было совершено в Камышин, а также в Михайловку, Урюпинск и Суровикино. С сердечно-сосудистыми заболеваниями в специализированный центр доставлен 31 больной, 7 раз воздушная переправа работала на ДТП, еще 12 случаев оказания помощи — это бытовые травмы. 
Прочитана: 1189 раз
Общество 09.08.2017 14:44 (Обновлено: 09.08.2017 17:22)

На Новороссийской в Волгограде взамен рынка монтируют торговую галерею На месте демонтированных торговых павильонов на улице Новороссийской приступили к монтажу торговой галереи, сообщает ИА "Высота 102". По данным пресс-службы мэрии, победитель аукциона на размещение галереи уже приступил к подготовительным работам на отведенном участке земли. Здесь появятся три павильона по 38 кв.метров, выполненные в едином облике. В настоящее время идут работы по заливке фундамента. Отмечается, что работы выполняются вне охранных зон газопроводных и других инженерных сетей. Напомним, демонтаж старых торговых павильонов, составляющих рынок на Новороссийской, был произведен в мае текущего года. Тогда сообщалось, что часть торговых объектов расположены непосредственно над двумя подземными газопроводами среднего и низкого...
Прочитана: 1790 раз
Общество 09.08.2017 14:42

Жительница Волгограда обратилась к экспертам проекта ОНФ России «За права заемщиков» с жалобой на взыскателей, которые не дают ей спокойно жить и работать, требуя вернуть долги. Об этом сообщается сегодня на официальном сайте ОНФ России, передает ИА «Высота 102».  В феврале 2017 г. волгоградка обратилась в микрофинансовую организацию «Домашние деньги» за займом в размере 30 тыс. руб. Но была вынуждена брать новые займы для возврата старых, причем не без давления со стороны взыскателей по прежним кредитам, - сообщается на сайте. Сейчас у нее...
Прочитана: 1247 раз
Расследования 09.08.2017 14:31

Ближайшие 2 года Сергей Куфтырев из Советского района Волгограда проведет под надзором правоохранителей — ему назначили условный срок за уничтожение чужого имущества. Также, сообщили ИА «Высота 102» в облсуде, где оставили приговор первой инстанции в силе, он обязан выплатить компенсацию всем потерпевшим по делу. В начале января Куфтырев поругался с возлюбленной, в гараже налил в бутылку бензин и с помощью него поджег автомобиль женщины. Неуправляемое пламя перекинулось и на другие машины — всего на парковке сгорело 3 транспортных средства. Потерпевшие просили ужесточить Куфтыреву приговор, однако решение вступило в силу без изменений. Сам подсудимый оправдывал свои действия непреодолимой ревностью и обидой. 
Прочитана: 1900 раз
Экология 09.08.2017 13:48 (Обновлено: 09.08.2017 16:46)

В Волгоградской области задумались о привлечении концессионеров к расчистке рек Предложение привлекать концессионеров для расчистки рек в Волгоградской области прозвучало сегодня на проходящей в Волгограде всероссийской конференции «О сохранении и защите водных природных объектов», сообщает ИА «Высота 102». Председатель комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона предположил, что в случае изменения законодательства сфера расчистки рек может стать весьма привлекательной для инвесторов. «За последние два года из федерального бюджета были выделены существенные денежные средства на расчистку рек в регионе. Эта деятельность дорогостоящая. Расчистить 1 км реки стоит 10 миллионов  рублей», - рассказал Виталий Сазонов и подчеркнул, что потребности области в расчистке рек гораздо больше поступающего финансирования. «В настоящее...
Прочитана: 3020 раз
Экономика 09.08.2017 13:27

Волгоград продолжат «разворачивать к воде» За строительством в Волгограде рокадной магистрали, проходящей вдоль Волги, может последовать реализация других проектов, касающихся берегоукрепления и продления набережной в направлениях Краснооктябрьского и Ворошиловского районов города, сообщает ИА «Высота 102». О том, что власти региона ходатайствуют перед правительством страны о помощи, рассказал сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на совещании по итогам визита в Волгоград Дмитрия Медведева. По примерным подсчетам, новые проекты берегоукрепления «тянут» не менее чем на 2 миллиарда рублей. «Волга - это место притяжения людей. Здесь мы можем создать зоны отдыха для людей. Нулевая продольная - это первый этап. Надеемся на поддержку правительства», -...
Прочитана: 3306 раз
Происшествия 09.08.2017 13:15

В Волгоград прибыл спецпоезд для тушения ландшафтного пожара Для тушения ландшафтного пожара в поселке Горьковском в СНТ «Природа» прибыл специальный состав с цистернами. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области. Здесь загорелась сухая растительность, сейчас над тушением пожара работают спасатели и сотрудники РЖД. Также сообщается о пожарах у села Красный Сад Среднеахтубинского района и рядом со старой птицефабрикой Городищенского района. Угрозы населенным пунктам нет, отмечают в МЧС. Всего за сутки пожарные ликвидировали порядка 90 возгораний сухостоя и мусора.
Прочитана: 2225 раз


9 августа 21:18
В поселке Горьковском в Волгограде ликвидирован ландшафтный пожар
9 августа 20:05
«Высота 102 ТВ»: Оффшоры встали на пути строительства в Волгограде транспортно-пересадочного узла Комментарии5Cмотреть видео
9 августа 19:18
«Ротор-Волгоград» добился ничьей с «Оренбургом» - 2:2 Комментарии5
9 августа 18:00
В Волгоградской области металлурга осудили за браконьерство Комментарии2
9 августа 17:22
В Волгограде для строительства Нулевой продольной у бизнеса изъяли здания и землю Комментарии8Смотреть фотографии
9 августа 16:46
Прибыль «Севергазбанка» за первое полугодие 2017 года в два раза превысила прибыль за весь 2016 год
9 августа 16:18
В Волгограде с осужденного бизнесмена взыскали 3 млн рублей долга по налогам Комментарии2
9 августа 15:48
Полиция Москвы задержала по подозрению в мошенничестве на 1,5 млн рублей жителя Волгограда Комментарии3
9 августа 15:10
В Волгоград вертолетом доставлен 2-летний мальчик с отравлением уксусом Комментарии4
9 августа 14:44
На Новороссийской в Волгограде взамен рынка монтируют торговую галерею Комментарии14Смотреть фотографии
9 августа 14:42
Эксперты ОНФ России разбирались с 20 кредитами жительницы Волгограда и компанией «Домашние деньги» Комментарии12
9 августа 14:31
Житель Волгограда спалил из мести машину любовницы и получил условный срок Комментарии14
9 августа 13:48
В Волгоградской области задумались о привлечении концессионеров к расчистке рек Комментарии16Смотреть фотографии
9 августа 13:27
Волгоград продолжат «разворачивать к воде» Комментарии18Смотреть фотографии
9 августа 13:15
В Волгоград прибыл спецпоезд для тушения ландшафтного пожара Комментарии2Смотреть фотографии
9 августа 13:14
Волгоградский губернатор: Дмитрий Медведев подписал поручение по проекту ликвидации отходов "Химпрома" Комментарии11Смотреть фотографии
9 августа 12:41
В Волгоградской области дело депутата-единоросса о взятках передали в суд Комментарии38Смотреть фотографии
9 августа 11:51
В Волгоградской области нашли более 100 нарушений при диспансеризации сирот Комментарии4
9 августа 11:17
В Волгоградской области хозяин нелегалов осужден за взятку начальнику отдела участковых полиции Комментарии4
9 августа 11:17
В Волгограде кооператив проверяют на хищение у вкладчиков 4 млн рублей Комментарии3
Расследования
9 августа 16:18
В Волгограде с осужденного бизнесмена взыскали 3 млн рублей долга по налогам Комментарии2
9 августа 14:31
Житель Волгограда спалил из мести машину любовницы и получил условный срок Комментарии14
9 августа 11:17
В Волгограде кооператив проверяют на хищение у вкладчиков 4 млн рублей Комментарии3
9 августа 10:25
В Волгограде убийца-рецидивист получил 12 лет колонии особого режима
9 августа 09:00
В Волгоградской области селяне изнасиловали женщину в присутствии ее мужа
9 августа 08:38
Коммерсантам Центрального рынка Волгограда не удалось обогатиться за счет бюджета Комментарии5
8 августа 17:26
В Волгоградской области банда автоподставщиков пошла под суд Комментарии3
8 августа 14:29
В Волгограде любителя караоке осудили за избиение администратора клуба микрофоном Комментарии12
8 августа 12:07
В Волгограде экс-директор УК «КРУК» избежал уголовной ответственности Комментарии16
8 августа 11:25
За вербовку однокурсников в террористы осужден студент из Волгограда Комментарии5
7 августа 15:40
В Волжском арестован учредитель застройщика ЖК «АхтубаСитиПарк» Комментарии22Смотреть фотографии
7 августа 13:33
Пенсионерке из Волгограда назначили срок за мошенничество с покупкой внедорожника Комментарии6
7 августа 10:57
В Волгограде серийного угонщика старой "классики" приговорили к году в колонии-поселении Комментарии3
4 августа 14:33
Верховный суд РФ отказал экс-владельцу линий электропередач в многомиллионом иске Комментарии2
4 августа 11:05
В Волгограде покусавшего сотрудника колонии зека отправили в тюрьму на 3 года Комментарии2
4 августа 09:48
В Волгоградской области управляющий филиалом банка проиграл в казино 15 млн рублей вкладчиков Комментарии15
4 августа 05:20
Житель Волгограда осужден за нечаянное убийство друга Комментарии1
3 августа 17:37
В Волгоградской области за сокрытие судимости уволен замглавы Городищенского района Комментарии31Смотреть фотографии
3 августа 16:00
В Волгограде семью чуть не упавшего с 6 этажа ребенка поставили на учет Комментарии16
3 августа 10:10
Жительница Волгограда до смерти забила брата-дебошира сапогом Комментарии16
2 августа 16:23
В Волгограде облсуд не выпустил из-под стражи подозреваемого в обмане дольщиков «Доминанта» Комментарии6Смотреть фотографии
2 августа 16:08
В Волгограде судят сбытчиков оружия из Краснодара и Волжского Комментарии1
2 августа 12:34
В Волгоградской академии МВД закончили служебную проверку празднования выпускного курсантами Комментарии54
2 августа 12:05
В Волгограде директора «Управдома» будут судить за мошенничество с деньгами жильцов Комментарии16
2 августа 07:14
В Волгограде осудили водителя из компании арестованных депутатов Комментарии17
1 августа 16:42
В Волгограде экс-полицейскому за убийство на свадьбе ужесточили приговор до 11 лет тюрьмы Комментарии10Смотреть фотографии
1 августа 09:44
В Волгоградской области лженачальник ГИБДД обманул коммерсантов Комментарии5
31 июля 12:34
Жителей Ростовской области осудили за сбыт наркотиков в Волгограде
31 июля 11:30
В Волгоградской области 180 гастарбайтеров жили под землей Комментарии14Смотреть фотографии
31 июля 09:33
В Волгоградской области ветеринар подозревается в «легализации» сомнительной баранины Комментарии7
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда

ОБЩЕСТВО

Волгоградцам доверили организацию выбора конфеты «Москва»

 

     

ФИНГРАМОТНОСТЬ

Кто поможет волгоградскому предпринимателю?

   Реклама

ЗДОРОВЬЕ

 

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

        
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
     
День 9 Августа, Ср
Волгоград
Малооблачно, температура 31..33 С, давление 748..750 мм рт.ст., ветер Северный, 8 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
9 Августа, Ср
1 $ 59.9886 руб.
1 € 70.8405 руб.
1 GBP 78.2551 руб.
1 CHF 61.6723 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
       
     
         

 

Обсуждают в форуме

В Волгограде промышленные зоны выставят на аукцион для жилой застройкиКомментарии105
Волгоградские журналисты отработали вояж во Владикавказ по системе «Все включено»Комментарии68
Директор Волгоградского областного краеведческого музея Ирина Карева ушла в отставкуКомментарии61
В Волгоградской академии МВД закончили служебную проверку празднования выпускного курсантамиКомментарии54
Дмитрий Медведев сегодня в Волгограде проведет совещание по экологической охране ВолгиКомментарии53
Дмитрий Медведев въехал в Волгоград за рулем черного "Mercedes"Комментарии52
Штаб Алексея Навального квартирует в элитном доме в ВолгоградеКомментарии50
В Волгограде жителям дома на Аллее Героев предложили скинуться на установку видеонаблюдения к ЧМ-2018Комментарии40
В Волгоградской области дело депутата-единоросса о взятках передали в судКомментарии38
Председатель комитета транспорта поделился рекомендациями по спасению волгоградских дорог от большегрузовКомментарии32
В Волгоградской области за сокрытие судимости уволен замглавы Городищенского районаКомментарии31
Председатель облкомспорта: Детский футбол в Волгограде — это «выжженное поле»Комментарии31
Губернатор Волгоградской области заказал лук и стрелы для сельского музеяКомментарии30
В Волгограде коммерсанты не спеша входят в новую схему размещения киосковКомментарии29
Волгоград готовится встретить премьер-министра России Дмитрия МедведеваКомментарии28

Самые читаемые новости

Программа "Взгляд с Высоты": Советский мэр Волгограда - о настоящем и будущем города-герояКомментарии17
Просмотров: 19008
Дмитрий Медведев въехал в Волгоград за рулем черного "Mercedes"Комментарии52
Просмотров: 17727
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде Дмитрий Медведев рассказал, до чего довели ВолгуКомментарии13
Просмотров: 16567
«Высота 102 ТВ»: В Городищенском районе Волгоградской области нечистоты прорвались наружуКомментарии6
Просмотров: 16097
Председатель комитета транспорта поделился рекомендациями по спасению волгоградских дорог от большегрузовКомментарии32
Просмотров: 11428
Комплекс зданий у автовокзала Волгограда оказался в залоге у панамских компанийКомментарии24
Просмотров: 10414
Глава горадминистрации Виталий Лихачев: федеральная поддержка позволит активно продолжить благоустройство дворов Волгограда
Просмотров: 9297
Американец о маршрутках, замерзающей Волге и праздновании Дня Победы в ВолгоградеКомментарии11
Просмотров: 7918
Председатель облкомспорта: Детский футбол в Волгограде — это «выжженное поле»Комментарии31
Просмотров: 7813
Ремонт разрушающегося моста через Волжскую ГЭС «завис» в комитете транспортаКомментарии15
Просмотров: 4954

Рекомендуемые к прочтению новости

Комплекс зданий у автовокзала Волгограда оказался в залоге у панамских компанийКомментарии24
Рекомендации: +86 / 7-
Программа "Взгляд с Высоты": Советский мэр Волгограда - о настоящем и будущем города-герояКомментарии17
Рекомендации: +75 / 12-
Дмитрий Медведев: На программу оздоровления Волги выделят 257 млрд рублейКомментарии25
Рекомендации: +73 / 9-
По коридорам администрации Волгоградской области может бродить призрак барона Врангеля
Рекомендации: +72 / 15-
Глава горадминистрации Виталий Лихачев: федеральная поддержка позволит активно продолжить благоустройство дворов Волгограда
Рекомендации: +70 / 13-
В Волгограде в поселке Нижнем искали памятник защитникам СталинградаКомментарии19
Рекомендации: +66 / 1-
Американец о маршрутках, замерзающей Волге и праздновании Дня Победы в ВолгоградеКомментарии11
Рекомендации: +61 / 4-
Председатель облкомспорта: Детский футбол в Волгограде — это «выжженное поле»Комментарии31
Рекомендации: +59 / 6-
В Волжском «Королева пляжа» сразила поклонников танцем живота
Рекомендации: +58 / 6-
«Высота 102 ТВ»: Оффшоры встали на пути строительства в Волгограде транспортно-пересадочного узлаКомментарии5
Рекомендации: +49 / 3-