Дмитрий Медведев: На программу оздоровления Волги выделят 257 млрд рублей





Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед началом совещания с борта теплохода осмотрел ход строительства укрепительных сооружений правого берега Волги и рокадной дороги. Как сообщает ИА "Высота 102", о ходе работ премьер-министру докладывал губернатор Волгоградской области.

Андрей Бочаров, развернув перед Дмитрием Медведевым на верхней палубе теплохода карту, подробно рассказал о возводимых берегоукрепительных сооружениях, об очистке русла реки Волга в границах областного центра. На премьер-министра произвел большое впечатление строящийся к ЧМ-2018 по футболу стадион, когда теплоход проходил мимо спортивной арены, Дмитрий Медведев не только сфотографировал его на свой фотоаппарат, но и заметил, "красиво, очень воздушный, сочинскому не уступает".

После окончания доклада губернатора, премьер-министр высоко оценил проделанную работу, отметив, что "у вас же никогда практически не чистили Волгу на протяжении десятилетий".

По окончании речной прогулки перед совещанием о сохранении, предотвращении загрязнения и рациональном использовании реки Волги Медведев осмотрел макет набережной Волгограда и прилегающих районов.

В совещании принимают участие полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень.

Выступая министр Сергей Донской отметил, что ликвидация экологического ущерба на Волге потребует порядка 34,4 млрд рублей бюджетных средств. При этом он обозначил главные причины, формирующих неблагоприятную экологическую ситуацию на Волге: поступления в бассейн загрязненных сточных вод, а также влияние объектов накопленного вреда. По его словам, на сегодня выделено 69 горячих точек в различных регионах Волжского бассейна.

Министр добавил, что строительство водохранилищ на реке ранее позволило решить водохозяйственные проблемы, однако болезненно сказалось на Нижней Волге. "В результате были утрачены 98% нерестовых площадей белуги, 80% осетра и 40% севрюги. Из 3,5 тыс. га осетровых нерестилищ в нижнем течении Волги сохранилось всего 430 га", - сказал министр.

Между тем, "объем федеральной программы по очистке Волги до 2025 года составит 257 млрд рублей", - сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании.

Фото: ria.ru