В Волгограде в поселке Нижнем искали памятник защитникам Сталинграда

Судьбу памятника защитникам Сталинграда, расположенного на берегу Волги в поселке Нижний Тракторозаводского района Волгограда, выяснили активисты Общероссийского народного фронта. Как сообщили ИА «Высота 102» в реготделении ОНФ, во время хозяйственной и имущественной неразберихи на Тракторном заводе памятник куда-то исчез, а руководство предприятия о нем забыло. Напомнили о нем жители поселка с жалобой на невозможность получить внятный ответ от властей о судьбе памятника.

В результате на состоявшемся в реготделении ОНФ совещании с участием представителей профильных ведомств выяснилось, что памятник являлся тиражной скульптурой художника Юрия Ракова и был установлен в 1968 г. сотрудниками Тракторного завода. Изваяние из алебастра на армированной основе было установлено на постаменте из железобетонных блоков, к которому была прикреплена мемориальная плита из гранита с вырубленным на ней текстом. Объектом культурного наследия памятник не являлся. По информации представителя областного комитета государственной охраны объектов культурного наследия, в перечне объектов культурного наследия регионального значения числится не памятник, а «место боев 159-й ударной группы войск 66-й армии».

Волнующий жителей вопрос возможной застройки данной территории также был разъяснен представителем облкомгосохраны: у объекта установлены границы территории 101 на 30 метров и защитная зона 100 метров, где, согласно правовым режимам, строительство запрещено.

В ходе совещания жителями был поднят вопрос об обязанности содержания территории мемориального места в надлежащем виде, так как сейчас она находится в запущенном состоянии. Однако, как заявили в администрации Волгограда, участок зеленой зоны в поселке Нижний зарезервирован на семь лет для строительства рокадной дороги, в связи с чем не может быть включен в программу благоустройства.

По итогам встречи ее участниками была достигнута договоренность о создании на базе районной администрации рабочей группы из числа представителей инициативной группы жителей, администрации и музея Тракторного завода, которой предстоит найти пути решения нескольких вопросов: о восстановлении мемориальной таблички, обозначающей место боев, о подаче грантовой заявки на восстановление памятника, о закреплении территориальной и хозяйственной принадлежности мемориального места, а также о разработке плана совместных мероприятий по приведению в порядок парковой зоны, где расположен мемориал.



