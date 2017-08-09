В Волгограде опасную новостройку-многоэтажку "оголили" перед дождями

Судя по всему, управляющая компания ООО «УК Энергопром» решительным образом разобралась с рассыпающимся фасадом дома №30 по улице 51-я Гвардейская в Дзержинском районе Волгограда. Напомним, как неоднократно сообщало ИА «Высота 102», новострой «прославился» массой недоделок , в частности, фасадной плиткой, которая практически со дня сдачи дома в эксплуатацию в конце декабря 2013 года стала сыпаться на асфальт и калечить припаркованные автомобили и жителей. Вопиющий случай произошел в начале июля этого года, когда упавшая плита чудом не убила двухлетнего малыша в автомобиле. После этого руководитель ООО «УК Энергопром» госпожа Колесникова приказала всю плитку с дома снять. В результате альпинисты, одному из которых тоже упала плита на голову, как сообщали жильцы, с задачей справились. Теперь новостройка выглядит, что называется, голой, а люди по-прежнему пребывают в панике, потому что входят в зиму без защитного фасада.





Бесконечная переписка с администрацией Дзержинского района, по словам собственников жилья, которым переправлялись письма из прокуратуры района, ни к чему, по сути, не привела. Чиновники и в 2016-м году, и в мае нынешнего года сообщали, цитируем, что «проведено совещание с директором ООО «УК Энергопром» и учредителем застройщика ООО «Энергопром» Щербиным. Установлены сроки выполнения работ. Своевременность исполнения предписаний взяты на контроль. Материалы проверки направлены в инспекцию госжилнадзора Волгоградской области для принятия мер». И даже на личном приеме, как рассказывают жильцы, замглавы Дзержинского района Варламов заверил: «Администрация доведет дело до конца».

Однако вскоре после личных обещаний люди получили письмо, в котором значилось буквально следующее: «Для решения данной проблемы у администрации Дзержинского района полномочий нет».

По словам новоселов, чиновники занимаются не только отписками и очковтирательством , они признают себя полностью неспособными решать проблемы людей, хотя поставлены именно для этого. Что же касается управляющей компании, куда обращаются собственники голого дома, то, по их словам, ни директор, ни главный инженер ничего вразумительного не говорят.

В настоящее время жители направили очередное письмо прокурору Волгоградской области Максиму Ершову, которого просят разобраться и с отписками, и с состоянием дома, в котором непонятно как жить уже этой зимой, если его не приведут в порядок и не облачат в новую плитку. «Тогда наше жилье точно уже не спасти: жить в холоде, с промокшими стенами и грибком, который уже сегодня есть в некоторых квартирах – будет невозможно», - утверждают они.

Напомним, разрешение на введение в эксплуатацию дома было подписано тогдашним замглавы администрации Волгограда Павлом Кутищевым, который до сих пор не понес за это никакой ответственности. Та же самая ситуация и с застройщиком - ООО «Энергопром» во главе с его гендиректором господином Щербиным. Более того, Щербин игнорирует решение Арбитражного суда Волгоградской области, который еще в январе 2016 года обязал компанию в течение 6 месяцев с момента вступления решения в законную силу безвозмездно устранить недостатки работ по устройству 100% вентилируемого фасада многоквартирного жилого дома. Но, судя по всему, ни у кого в городе Волгограде нет управы на этих лиц. И тот факт, что дом выглядит как позорище для города – тоже никого не волнует, - утверждают жильцы.

Повторяем сюжет от 05.07. 2017 г.