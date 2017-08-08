Комплекс зданий у автовокзала Волгограда оказался в залоге у панамских компаний

Пока жители Волгограда голосовали на публичных слушаниях за перестройку улицы Балонина у автовокзала с целью создания единого транспортно-пересадочного узла, в арбитражных судах продолжалась битва за комплекс зданий, расположенных рядом. Процессы затеяли залогодатели из оффшорных компаний. Так, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на решения, теперь панамские фирмы включены в очередь кредиторов скандальной компании «Автоград», которая проходит процедуру банкротства, и могут в ближайшее время на законных основаниях завладеть комплексом зданий на Балонина.

Порядок в истории с землями, предназначенными для строительства пересадочного узла, пытались в прежние годы навести власти Волгограда, которые когда-то отдали «Автограду» землю в аренду. Но мэрия суды проигрывала. Образумить компанию не удалось и штрафом в 1 млн рублей, выписанным прокуратурой Волгоградской области. Тогда надзорный орган доказал, что вместо строительства многофункционального центра «Автоград» использовал земли не по назначению, а под киоски, билетные кассы и автобусные стоянки. Отвоевать удалось лишь 4,5 млн рублей облкомимуществу, который стал правопреемником администрации Волгограда в сдаче муниципальных участков в аренду. Но «Автоград», несмотря на решение Верховного суда РФ, все равно не заплатил в казну ни копейки. Теперь комитет госимущества Волгоградской области встал в очередь за расплатой по счетам наряду с многомиллионными требованиями панамских фирм.

Итак, в марте текущего года ООО «Автоград» было признано несостоятельным. В арбитражный суд Волгоградской области стали поступать иски от кредиторов. Первым из них стал Александр Анисимов, заявивший о долге перед ним на сумму 2,7 млн рублей (прежний залогодатель до заключения договора цессии - ООО «ГазЭко»). В апреле в бой за права вступила компания «ALCIDE ASSET MANACEMENT S.A.» из Панамы. Долг перед ней составил 31 млн рублей, тогда как сумма займа в мае 2011 года составила около 20 млн рублей. В июле эта же оффшорная организация заявила о новом требовании — в 41 млн рублей, поскольку в июне 2011 года был заключен новый договор на заем в 13,6 млн рублей.

C октября 2012 года по июль 2015 года, согласно договору уступки прав, ООО «Семпл Групп Менеджмент» как инвестор вложил в ООО «Автоград» 37,6 млн рублей для строительства «Многофункционального комплекса по ул. им. М. Балонина, 9». Причем залоговой базой, в случае неисполнения требований возврата капитала, стали: двухэтажное кирпичное здание на Балонина, 11Г площадью 282 кв.м., одноэтажное здание и пристройка по этому же адресу.

В начале августа было принято решение включить в третью очередь кредиторов из-за рубежа — компанию «SPRINGPORT INVESTMENTS LIMITED» (государство Белиз), которая вложила в «Автоград» в 2007 году 1 млн долларов США (допсоглашениями еще 130 тысяч долларов). Сумма требований — 62,7 млн рублей. В ипотечную зависимость попали: производственные здания на Балонина, 11Г площадью 2300 и 1200 кв.м., вахтерная, ремонтная мастерская, склад, котельная, а также помещение кафе на улице Невская, 2а. Стоимость этих объектов по соглашению составляет около 70 млн рублей. В суде облкомимущество пыталось оспорить действия залогодателя, поскольку должник и кредитор являются аффилированными лицами, однако это не стало основанием для отказа в требованиях.

Кто еще был инвестором для мифического комплекса на Балонина, неизвестно — новых требований в суд не поступало. Однако еще в июне 2012 года «Высота 102» сообщала, что под руководством экс-губернатора Боженова его соратница Мунира Шабанова, а также прежние руководители ведомств Алексей Бургучев и Ангар Полицимако созывали совещание с участием директората «Автограда» для создания рабочей группы по возведению многофункционального центра на базе ГУП «ВОП «Вокзал-Авто». А в 2011 году тогда еще главный архитектор Волгограда Алексей Лисин заявлял в СМИ, что «Автоград» совместно с инвесторами из Венгрии представил мэрии эскиз строительства в районе автовокзала торгового центра. Объем предполагаемых инвестиций оценивался в размере 200 млн евро. За отсутствием необходимой земельной площади в проект была включена территория государственного транспортного предприятия. Помимо возведения торгового центра на данной территории предполагалось реконструировать автовокзал, построить новые общепиты и пункты бытового обслуживания. В феврале 2011 года было подписано соответствующее предварительное четырехстороннее соглашение между администрацией Волгоградской области, ОАО «Корпорация развития Волгоградской области», ООО «Автоград», и венгерской инвестиционной фирмой «QUAESTOR». Однако проект вызвал много нареканий со стороны местных специалистов и был отправлен на доработку.

На данный момент согласно проектной документации, участок в границах между улицами Пархоменко, Хиросимы, Коммунистической, Голубинской и Балонина будет реконструирован. Здесь построят новое здание автовокзала и транспортно-пересадочные узлы с двумя развязками - на пересечении Комсомольской и Балонина и Балонина с Пархоменко. Станет ли препятствием для строительства тот факт, что зданиями на арендованной у государства земле могут завладеть заграничные компании, не сообщается.