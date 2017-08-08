Мину времен Сталинградской битвы нашли сегодня сотрудники компании «Концессии теплоснабжения» во время работ по модернизации трубопровода по улице Советской, недалеко от легендарного Дома Павлова, сообщает ИА «Высота 102».













Как рассказал производитель работ на участке Виктор Кунгурцев, приехавшие на место специалисты оперативных служб подтвердили, что находкой является 82-мм минометный снаряд и констатировали, что он не представляет опасности и не является препятствием для дальнейшего проведения земляных работ. В ближайшее время саперы заберут боеприпас на утилизацию. По словам сотрудников компании «Концессии теплоснабжения», во время реконструкции сетей, проходящих по улице Советской, было найдено немало «безмолвных свидетелей» войны – несколько солдатских касок, покореженная винтовка, большое количество патронов. Были и мирные находки, например, ажурные спинки кроватей 40-х годов прошлого века. А по соседству с обнаруженной сегодня миной находился изрядно проржавевший горшок, явно из того же времени.













Кроме того, глядя на боковые стенки вырытой под прокладку труб траншеи можно проследить эволюцию дорожного покрытия со времен восстановления Сталинграда. Что касается магистрального трубопровода на Советской, то он входил в число наиболее проблемных в Волгограде — только за последние пять лет здесь было зафиксировано более 50 порывов.





















На сегодняшний день, в рамках инвестиционной программы полная реконструкция сетей на улице Советской идет одновременно на 2-х участках - от 13-й Гвардейской до ул. Соколова (здесь готовность объекта составляет 70 %), и от ул. Соколова до ул. Ленина – в границах от ул. Комсомольской до Аллеи Героев. Вместо старых труб, прокладываются современные – предизолированные в пенополиуретановой оболочке.













Такая изоляция позволяет строить сети бесканальным способом, то есть без устройства бетонного «короба», непосредственно в грунт. Всего в реконструкцию теплового хозяйства Волгограда «Концессии теплоснабжения» в 2017 году инвестируют 1,85 млрд рублей. Привлекаются средства негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размещаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список.



