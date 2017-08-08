Поселок под Волгоградом может спасти от сноса президент России





Владельцы домов, разрешения на возведение которых были аннулированы судами из-за близости к магистральным газопроводам, получили надежду на решение своих проблем. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию Волгоградской области, здесь состоялось совещание по реализации поручения президента РФ Владимира Путина, данного им по итогам июньской прямой линии. В частности, президент поручил определить возможное количество граждан, жилые дома которых расположены в зонах максимально допустимых расстояний от магистральных трубопроводов и граждан, в отношении которых поданы исковые заявления о сносе указанных объектов или получены соответствующие судебные решения, в том числе исполненные. Также Владимир Путин распорядился предоставить предложения о возможности дальнейшего использования жилых домов и разработать механизмы его реализации. Ответственным за выполнение этих поручений назначен председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. А вот пересчетом граждан, которые попали в тупиковую ситуацию и рискуют остаться без жилья, займутся уже органы исполнительной власти и органы местного самоуправления, на территории которых возникли подобные ситуации.





Напомним, ИА «Высота 102» уже сообщало о том, что в Городищенском районе более 200 человек приобрели участки для строительства домов, которые оказались в охранной зоне магистральных газопроводов. Однако к тому времени, когда выяснились эти шокирующие «нюансы», некоторые уже успели построить дома на участках, на которых, оказывается, ничего нельзя возводить, а можно использовать лишь в качестве огородов. В результате ООО «ГазпромТрансгазВолгоград» обратилось с исками в суд с требованием аннулирования разрешений на строительство капитальных объектов в охранной зоне, часть из которых уже удовлетворены. При этом средства, которые вложили люди в строительство домов, им никто не возместил, в том числе ипотечные кредиты и материнский капитал. Не ответил за это и никто из чиновников – ведь часть участков рядом с газопроводом реализовывалась администрацией Городищенского района, а перед этим органы власти проводили межевание и все необходимые для продажи процедуры. Как рассказали ИА «Высота 102» пострадавшие владельцы домов, они тщетно пытались привлечь внимание к своим проблемам местных и региональных чиновников, поэтому вынуждены были обратиться к Владимиру Путину.