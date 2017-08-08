Дмитрий Медведев въехал в Волгоград за рулем черного "Mercedes"





В Волгоград с однодневным рабочим визитом прибыл председатель российского правительства Дмитрий Медведев. Как сообщает ИА "Высота 102", несколько минут назад самолет с премьер-министром РФ на борту приземлился в аэропорту Гумрак. Высокопоставленного гостя встречали полпред президента в ЮФО Владимир Устинов, губернатор Андрей Бочаров и руководители силовых структур региона. Из воздушной гавани Дмитрий Медведев отправился в Волгоградский речной порт, где сегодня в одном из белых шатров, установленных на берегу великой русской реки, пройдет совещание о сохранении, предотвращении загрязнения и рациональном использовании реки Волги. Примечательно, что добраться из аэропорта до речной гавани Волгограда премьер-министр РФ предпочел нестандартно. Как сообщили ИА "Высота 102" посетители аэропорта, они стали свидетелями того, как Дмитрий Медведев сел не на заднее сиденье одной из машин встречающего его кортежа, а занял место водителя. Насколько эта информация соответствует действительности, пока неизвестно. Но можно предположить, что председатель российского правительства решил не терять времени даром и, к примеру, лично протестировать волгоградские дороги. Напомним, во время своего последнего визита в Волгоград в мае 2016 года Дмитрий Медведев назвал местные дороги убитыми. Какое впечатление произведут городские магистрали на премьер-министра РФ на этот раз, надеемся, что скоро узнаем. По сведениям информагентства, до начала совещания глава российского правительства прокатится по Волге на катере, осмотрит с воды строящийся стадион "Волгоград Арена", оценит работы по берегоукреплению и строительству рокадной дороги.

На самом совещании, как уже сообщалось, его участники обсудят приоритетный проект "Оздоровление Волги". В частности, планируется поднять вопросы строительства и модернизации комплексов очистных сооружений ЖКХ, обсудить меры по устойчивому функционированию водохозяйственного комплекса Нижней Волги, сохранению уникальной экосистемы Волго-Ахтубинской поймы. Кроме того, в повестке заседания - тема ликвидации объектов накопленного экологического вреда.

В обсуждении этой важной темы в Волгограде также примут участие министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень, представители министерств и ведомств, главы нескольких регионов РФ.







Фото с daypic.livejournal.com/607882.html



