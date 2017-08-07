Агентство «Неизвестная Россия». Программа «Взгляд издалека». 07.08.2017.





Цель ресурса novelrussia, делятся авторы, - это рассказ о впечатлениях иностранцев, которые посетили Россию. Обсудить и сформировать мнение, которое позволит сделать Россию более понятной и привлекательной для людей всего мира. Этому посвящен раздел «Взгляд издалека».

Настоящий русский город с огромными торговыми центрами и забавными вещами в магазинах, индийцами в университетах, маршрутками с «хаотичными сиденьями». Так описывает американец Волгоград.