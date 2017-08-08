ПАО «Волгоградоблэлектро» повысило надёжность электроснабжения потребителей Камышина

Завершено техническое перевооружение подстанции «Центральная» в городе Камышин Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». Как уточнили в ПАО «Волгоградоблэлектро» реконструкция подстанции «Центральная» осуществлялась поэтапно в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.













Так, в 2013 году устаревшие силовые трансформаторы были заменены на более мощные, безопасные и надежные. В 2015 году установлены современные распределительные устройства 35 кВ, построено блочно-модульное здание пункта управления с микропроцессорными устройствами защиты оборудования при аварийных режимах работы.













Подстанция «Центральная» в городе Камышин реконструировалась и в 2016-м, а полностью техническое перевооружение завершено уже текущем году. Построен блочный распределительный пункт напряжением 10 кВ со встроенной трансформаторной подстанцией. Установлена система телемеханики подстанции, где программное обеспечение дает возможность удалённо управлять электрооборудованием, что позволяет предотвращать и оперативно реагировать на аварийные ситуации, с использованием надёжных и защищённых каналов связи.













Работы по техническому перевооружению ПС «Центральная» не создали каких-либо неудобств для жителей Камышина, поскольку осуществлялись без перерывов в электроснабжении.

Напомним, что подстанция «Центральная» снабжает электроэнергией почти половину города и несет основную нагрузку по обеспечению электроэнергией жилых домов, а также котельных, школ, медицинских и других социально-бытовых учреждений.













Проведенные комплексные работы по реконструкции и модернизации подстанции «Центральная» в городе Камышин, позволили снизить количество внеплановых отключений, автоматизировать технологические процессы распределения электроэнергии с выполнением необходимых регламентных ремонтов, а мощное современное оборудование – повысить надёжность и качество электроснабжения существующих потребителей и открыло возможность технологического присоединения новых.



