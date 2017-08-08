В Волгограде любителя караоке осудили за избиение администратора клуба микрофоном

В Волгограде вынесен приговор сотруднику магазина, который на корпоративной вечеринке в «Пятнице» избил микрофоном управляющего. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на определение облсуда, 24-летнему Сергею Агапову назначено 1,5 года условно и выплата моральной компенсации. По показаниям свидетелей, в июле прошлого года, когда компания менеджеров магазина отдыхала в караоке на улице Краснознаменской, около 3 часов ночи 30-летний администратор попросил приглушить музыку и объявил одному из столиков, что надо рассчитаться за бой посуды. Это не понравилось Сергею Агапову, он отвел администратора в сторону и ударил его микрофоном по плечу и голове не менее 3 раз до крови. В апелляционной жалобе Агапов просил себя оправдать, однако решение суда оставлено в силе.