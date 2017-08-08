Волгоградцы приняли участие в процессе выбора главной конфеты Москвы









Российская столица презентовала накануне главных участников конкурса на создание рецепта и упаковки для оригинальной конфеты «Москва». По условиям география конкурса широка - было подано более 100 заявок от производителей кондитерских изделий и дизайнеров из Москвы, Московской области, Республики Крым, Краснодарского края, Пензенской, Рязанской, Тамбовской, Оренбургской, Саратовской и Воронежской областей, Республики Мордовия и Республики Чувашия. Хотя среди номинантов на главный приз нет наших земляков, организаторами отборочных этапов конкурса, объявленного правительством Москвы, стали ГБУ «Московские ярмарки» и волгоградское «Агентство Больших Возможностей».

Как рассказала ИА «Высота 102» руководитель агентства «АБВ» Эдита Новикова, конкурс проходил в рамках фестиваля «Цветочный джем. Московское лето» на более чем 40 московских площадках. В его рамках реализовано четыре проекта - конкурс кондитеров на создание конфеты "Москва", графических дизайнеров на лучший вариант упаковки конфеты "Москва", открытый международный конкурс городского растительного дизайна и флористики и конкурс флористов-любителей. Мероприятия фестиваля посетило более 7 млн зрителей.

Волгоградскому «Агентству Больших Возможностей» было доверено проведение отборочного этапа по выбору вкуса и дизайна конфеты под говорящим названием «Москва». Площадкой для презентации конкурсных работ в минувшую пятницу стало очень модное в столице лофт-пространство Deworkacy на московском "Красном октябре". Здесь работали различные зоны - кейтеринга, чайная, зона с мороженым Лед энд Ролл, и многое другое. Отличный настрой создавали модный московский ди-джей Наталия Туровникова и популярный ведущий Артем Королев.





«Очень интересный конкурс. Сразу было понятно, что это не «битва» между 2-3 крупными кондитерскими фабриками, а выбор среди очень достойных работ даже небольших предприятий - ресторанов и частных кондитерских, - делится своими впечатлениями Эдита. - Кроме того, у многочисленных посетителей презентации была возможность очень интересно и «вкусно» провести здесь время».









И самым «сладким» событием вечера стала дегустация конфет: только от их рецептуры уже приятно пахло: сладости с орехом, ирисовой начинкой, ореховый крем с вафлей… Отдать свой голос за самую вкусную конфету можно было, опустив «смайлик» в одну из стеклянных ваз. Жюри конкурса решило не торопиться с выбором лучшего кондитера, отложив оглашение победителя на сентябрь – в День города он будет объявлен. "Ко дню города мы проведем бесплатную дегустацию. Будет изготовлено по 100 кг каждого вида конфет, и каждый сможет просто попробовать", — сообщил руководитель департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк. За лучший дизайн конфет призвал голосовать на портале "Активный гражданин" мэр Москвы Сергей Собянин.





Награждение победителей Открытого международного конкурса городского ландшафтного дизайна и флористики и лучшего дизайнера «фантика» столичных конфет прошло в воскресенье, 6 августа на площади Революции. Церемонию открыли известные российские телеведущие «Первого канала» Тимур Соловьев и Ольга Ушакова. Мероприятие собрало много зрителей – нашли в своем плотном графике время выступить перед москвичами и гостями столицы участники группы «Пицца».









Со сцены звучали слова благодарности и лучшим российским и мировым ландшафтным дизайнерам, и простым москвичам - участникам любительского конкурса цветочных композиций. Победители получили сертификаты от 100 тысяч до 5 миллионов рублей. Зрители увидели, как будет выглядеть и главная столичная конфета в обёртке от Центра инноваций ООО «Объединенные кондитеры». Художник Светлана Коурова и автор идеи Андреева Екатерина были награждены сертификатом на 500 тысяч рублей.





«Мы не в первый раз работаем в столице, и очень рады, что смогли поучаствовать в организации главного летнего московского праздника. Именно так отзывались о фестивале не только организаторы и участники, но и все его гости, - говорит Эдита Новикова, - Кроме того, наше агентство приобретает огромный опыт в организации таких неординарных мероприятий для нового «прочтения» городских пространств. Напомним, ранее волгоградское агентство пригласили для организации фестиваля «Московская весна a cappella» , который также имел большой успех.



