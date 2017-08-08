



В Волгограде на улицах Кубанской и Кубинской после завершения ремонта приступили к нанесению разметки. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, разделительные полосы и «зебры» выполняются из термопластика, который обладает повышенной износостойкостью. Его эксплуатационный период составляет до одного года. Работы выполняются в ночное время.

Напомним, на улицы Кубанскую и Кубинскую дорожные бригады вышли этой весной. Сегодня основные работы здесь завершены. На Кубанской протяженностью более 950 метров в границах улиц Коммунистической и Рокоссовского заменено около 10 тысяч квадратных метров асфальта, восстановлено более 4 тысяч квадратных метров тротуаров. Вместе с прилегающими улицами Кубанская соединяет железнодорожный вокзал со Второй Продольной магистралью и является важным участком улично-дорожной сети Центрального района Волгограда. Кубинская соединяет улицу Лермонтова с проспектом Ленина, дорожное полотно которого было восстановлено в прошлом году. Дорожные работы на данном участке включали в себя обновление пешеходной части и 1,57 км дороги.

В августе дорожные службы планируют обновить разметку на основных магистралях северных районов Волгограда. На покрытиях проспектов и улиц, восстановленных в прошлом году, линии будут нанесены не только краской, но и термопластиком. На эти цели власти региона дополнительно выделяют Волгограду около 20 млн рублей. Мероприятия по комплексному обновлению улично-дорожной сети реализуются по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги».



