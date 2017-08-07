





Сегодня, после критики губернатора Волгоградской области на недостаточный контроль ограничений по проезду большегрузных машин, разрушающих дороги в городе и регионе, в обладминистрации провели срочное внеочередное заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Однако, судя по всему, как сообщает ИА «Высота 102», его участники не были готовы обсуждать проблему, в результате чего к единому решению так и не пришли. Об ограничении движения тяжеловесных транспортных средств с 20 мая по 31 августа текущего года при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения докладывал председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Анатолий Васильев. Однако почему-то создалось впечатление, что свой доклад он видит впервые. Да и на самом заседании не до конца присутствовал, потому что очень торопился на следующее мероприятие. Но главное – даже не это. Почему только сегодня транспортные начальники озаботились этой проблемой, если еще весной было принято постановление администрации о введении временных ограничений?

Подробности – в материале информагентства.



