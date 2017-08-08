Освобожден от наказания бывший директор ООО «КРУК» в Красноармейском районе Волгограда Алексей Сиятсков, который обвинялся в махинациях с коммунальными платежами, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение районного суда. Сиятсков, отмечено в документах, возместил более 5 млн ущерба, причиненного МУП «ВКХ». Однако ему предстоит еще выплатить 50-тысячный судебный штраф, а прекращение производства не является реабилитирующим основанием.

Бывший директор управляющей организации с декабря 2013 по март 2015 года средства, получаемые от граждан в качестве оплаты коммунальных ресурсов, необоснованно направлял на иные цели, а именно - на оказание услуг информационно-вычислительного центра ООО «УВЦ ЖКХ». То есть из 188,1 млн рублей он перечислил в счет МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» 182,9 млн рублей. Решение суда не вступило в силу.