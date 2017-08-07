



В Котельниковском районе Волгоградской области реализуется программа комплексного развития транспортной инфраструктуры – важной составляющей строительства Гремячинского ГОКа. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, для доставки материалов и оборудования на площадку строительства на предприятии уже создано собственное железнодорожное сообщение протяжённостью 9,4 км. В 2018 году будет построена железнодорожная станция ВолгаКалий.

Как поясняют в компании, железнодорожная инфраструктура «ЕвроХим-ВолгаКалия» состоит из четырех технических парков – «А»,«Б»,«Г», и «Е», а также выгрузочных путей базы «Стройиндустрия». Станция ВолгаКалий примыкает соединительным железнодорожным путем к станции Гремячая Приволжской железной дороги ОАО «РЖД» и имеет пропускную способность четыре пары поездов в сутки, при этом грузооборот составляет до 4,6 млн. тонн в год. В парке «А» производится расформирование маршрутов вагонов и формирование отправительских маршрутов весом брутто до 6 000 тонн. Кроме того, здесь предусмотрен пункт очистки вагонов от ранее перевозимого груза, участок текущего отцепочного ремонта вагонов и участок текущего обслуживания локомотивов до объема ТО-3. Парк «Б» составляют четыре фронта погрузки по 22 вагона на каждом железнодорожном пути, а также один сквозной и один обгонный путь длиной по 800 метров. В парке «Г» осуществляется подформирование группы вагонов по вместимости фронта выгрузки или погрузки в парке «Б», парке «Е» или на базе «Стройиндустрия», после чего локомотив может подавать группу вагонов под выгрузку или погрузку. Всего в парке «Г» предполагается построить четыре железнодорожных пути длиной 410 - 490 метров. Парк«Е» предназначен для выгрузки реагентов, прибывающих в адрес «ЕвроХим-ВолгаКалия». На железнодорожных путях базы «Стройиндустрия» производится выгрузка инертных материалов для строительства объектов Гремячинского ГОКа. В настоящее время в парках «А», «Б» и «Г» идет трудоемкий процесс устройства земляного полотна, укладки железнодорожных путей и стрелочных переводов, реконструкции автодорожных развязок и сетей электро- и водоснабжения.

Работники подрядных организаций, осуществляющих строительно-монтажные работы, сначала подготовили основу - уплотненную насыпь земляного полотна с откосами, на которую насыпали и уплотнили песчаную подушку. В парке «Г» сотрудники заранее собрали железнодорожный путь и стрелочные переводы, которые затем были уложены на основание из песка. На следующем этапе производится засыпка щебнем, подбивка, рихтовка, выправка готового участка пути и стрелочных переводов.

Работы по укладке железнодорожных путей и сопутствующей инфраструктуры в самом разгаре. По окончании строительства полная протяженность путей «ЕвроХим-ВолгаКалия» составит порядка 32,5 км.

Для обеспечения возможности обслуживания грузового потока комбината до четырех-пяти пар поездов в сутки уже проведена реконструкция железнодорожной станции Гремячая Приволжской ЖД. В период строительства ГОКа это позволяет компании производить прием грузов. После запуска предприятия в эксплуатацию по собственной железнодорожной сети будет производиться отгрузка готовой продукции комбината до 4,6 млн. тонн в год, а также прием и отправка полноценных составов массой до 6 тыс. тонн.

Как поясняют в компании, развитая транспортная инфраструктура, а также близость от собственного перегрузочного терминала к Туапсе сделают «ЕвроХим-ВолгаКалий» одним из лидеров отрасли по стоимости доставки продукции на основные рынки.











