В Волгограде убийца-рецидивист получил 12 лет колонии особого режима

К 12 годам тюрьмы приговорен Сергей Сигачков из Краснооктябрьского района Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на определение облсуда, такое наказание ему назначено за убийство 40-летней женщины в январе текущего года. По материалам следствия, рассказал замруководителя СО СУ СКР по региону Владимир Суров, освободившись из колонии, где отбывал срок за двойное убийство, Сигачков остался без крова и часто ночевал в гостях. В январе он нашел приют в квартире инвалида, где в это время гостила женщина из Дубовки. Между хозяином и Сигачковым завязался конфликт, и на защиту владельца квартиры встала гостья. В результате она получила в горло удар ножом. Подозреваемый скрылся, но был задержан полицейскими. Решение суда вступило в силу.