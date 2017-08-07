Смотрите сегодня в программе: арестован один из главных фигурантов уголовного дела об обмане дольщиков скандального ЖК «АхтубаСитиПарк». Трагедии на водоемах: в пик купального сезона в Волгоградской области погибли более 30 человек, в том числе дети. Канализационный коллапс в поселке Городищенского района Волгоградской области: причина-100 % изношенность насосной станции. В Волгограде будет больше уютных дворов: федеральный центр продолжит финансировать программу благоустройства придомовых территорий.







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