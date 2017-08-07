В Волгограде химики и банкиры провели товарищеский матч





На стадионе «Судостроитель» состоялся товарищеский матч по мини-футболу между командами ПАО «Сбербанк» и АО «КАУСТИК», посвященный 50-летию химического предприятия. Как сообщили ИА «Высота 102» на «КАУСТИКе», несмотря на невыносимую жару (столбик термометра поднялся выше 40), игра собрала массу болельщиков, среди которых самому младшему не исполнилось еще и года.

Крупнейший партнер ПАО «Сбербанк» поздравил коллектив АО «КАУСТИК» с пятидесятилетием нестандартно. Банкиры вызвали химиков на товарищескую встречу по мини-футболу. Игра яркая, захватывающая и стремительная состоялась на стадионе «Судостроитель» в Красноармейском районе. Во главе команды банка выступил управляющий Волгоградским отделением Евгений Воеводин. Руководитель АО «КАУСТИК» Эльдор Азизов, прежде чем занять место на трибунах среди болельщиков, лично ввел мяч в игру.

Химики открыли счет в первые минуты матча, но, забив второй мяч, потеряли бдительность, чем незамедлительно воспользовались их соперники. На перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу "КАУСТИКа". Во втором тайме удача была на стороне команды "Сбербанка", которой удалось провести 3 мяча подряд в ворота химиков. Несмотря на то, что команде «КАУСТИК» удалось отыграться по ходу матча, победа всё же досталась банкирам.





«Это значимое событие для всего района, — отметил заслуженный тренер России Иван Долгов. — Спортивного праздника, который бы собрал столько людей и вызвал бы столько положительных эмоций, не было давно. Это замечательная идея — объединить взрослых и детей, представителей разных профессий, любителей спорта и болельщиков, собрав на зрелищном спортивном мероприятии».

Вместе с работниками ПАО "Сбербанк", АО "КАУСТИК" и их семьями поддержать химиков пришли гандболисты команды "Каустик". Ярким элементом спортивного мероприятия стало и выступление чирлидеров из группы поддержки.

Вручая награды участникам футбольного поединка, Эльдор Азизов поздравил победителей и выразил надежду, что следующее состязание позволит химикам взять реванш.