Коммерсантам Центрального рынка Волгограда не удалось обогатиться за счет бюджета

Коммерческой структуре, которая много лет арендовала площади МУП «Центральный рынок», не удалось получить от муниципального предприятия более 2 миллионов рублей, которые она считала неосновательным обогащением предприятия. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление арбитражного суда Поволжского округа, решение суда первой инстанции было оставлено без изменения, а кассационная жалоба ООО «Центральный рынок» - без удовлетворения. Ранее аналогичное постановление принял Двенадцатый арбитражный суд. Как следует из материалов дела, в ООО «Центральный рынок» подсчитали, что якобы было переплачено за земельный участок по договору аренды в сумме 2,1 миллиона рублей, на котором располагались здания мясо-молочного и овощного корпусов. В коммерческой структуре полагали, что площадь прилегающей территории к арендуемым объектам будто бы значительно меньше фактически используемой площади. И, следовательно, коммерсанты усмотрели факт переплаты по договору аренды. Однако в судебных заседаниях было установлено, что земельный участок для эксплуатации арендованного недвижимого имущества обществу в субаренду не передавался, арендная плата не определялась, а площадь в размере более 4 тысяч кв.м. была определена по соглашению сторон лишь с целью расчета размера арендной платы за недвижимое имущество.

К слову, это уже не первый судебный процесс, который ООО «Центральный рынок» проигрывает муниципальному предприятию. Так, недавно арбитражный суд Волгоградской области на основании вступившего в законную силу судебного акта кассационной инстанции Поволжского округа прекратил дело по иску ООО «Центральный рынок» к МУП «Центральный рынок», администрации Волгограда о взыскании 203 миллионов рублей – именно в такую сумму оценили коммерсанты ремонт помещений торгового объекта. Также ранее суд отказал коммерческой фирме в возврате имущества муниципальному предприятию в связи с прекращением договора аренды. А до этого Верховный суд РФ признал недействительность допсоглашения, заключенного между обществом с ограниченной ответственностью и муниципальным предприятием, заключенного еще в 2007 году, согласно которому коммерческая фирма получало право использовать муниципальное имущество вплоть до 2026 года.

Между тем, напомним, режим благоприятствования коммерческой структуре в пользовании муниципальным имуществом был «включен» благодаря бывшим руководителям Волгограда. Так, первый договор аренды имущества рынка с коммерческой фирмой был заключен на 10 лет. Однако 15 июля 2009 года, в период руководства городом Романом Гребенниковым, дополнительным соглашением между МУП и ООО с аналогичным названием срок аренды был продлен до 23 лет. Также на основании распоряжений муниципального предприятия, изданных в ноябре 2009 года и сентябре 2013 года, когда главой Волгограда являлась Ирина Гусева, коммерсанты получили право использовать и земельные участки, прилегающие к торговому объекту. Попытки вернуть имущество рынка муниципальному предприятию стали предприниматься в 2014 году после смены руководства города.



