



Повторный аукцион по выбору подрядчика на выполнение работ по реконструкции улицы Ангарской в границах от ул. Римского-Корсакова до АЗС в Дзержинском районе признан несостоявшимся. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, и на этот раз не поступило ни одной заявки на участие в электронном аукционе. Напомним, речь идет о реконструкции 850-метрового участка автодороги, который включает в себя целый комплекс работ: вынос и переустройство многочисленных сетей и коммуникаций, ремонт переездов, дорожного полотна, устройство ливневой канализации, освещения, тротуаров и др. Объявленный в прошлом году аукцион на реконструкцию улицы не состоялся по этой же причине. Желающих выполнить работы за 146 576 740 рублей не нашлось. В этом году сумму контракта увеличили до 155 687 155 рублей, но потенциальных подрядчиков, видимо, это не впечатлило. Заказчиком работ выступает МУ "Комдорстрой". Реконструкция дороги, согласно технической документации, должна быть завершена к декабрю 2018 года. Основные источники финансирования работ - субсидия из дорожного фонда Волгоградской области и бюджет города Волгограда.



