МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил художника-скульптора, народного художника России Виктора Фетисова с 80-летним юбилеем, отметив его большой талант и удивительную судьбу. Поздравительная телеграмма опубликована в понедельник на сайте правительства.

«Вы - человек удивительной судьбы и большого таланта, выдающийся скульптор и художник, автор уникальных мемориальных комплексов, памятников и портретов. Ваши замечательные работы без преувеличения стали настоящими художественными документами эпохи. Они посвящены событиям военных лет, самоотверженным и мужественным героям Отечества, великим поэтам и писателям, выдающимся гражданам нашей страны», - говорится в телеграмме премьера.

«Сегодня Ваши произведения украшают улицы родного Волгограда, а также известные музеи и галереи», - отметил премьер, подчеркнув, что в своих культурных композициях Фетисов сумел очень точно отобразить характер и чувства современников.

Виктор Фетисов родился в Сталинграде (ныне Волгоград - прим. ТАСС) в 1937 году и пережил бомбежки, голод, утрату близких, что и определило его творческий путь. Он создал скульптурные образы Ф.Э. Дзержинского, маршала Георгия Жукова, снайпера Василия Зайцева, военачальников Грекова и Таварткиладзе, летчиков-испытателей Федотова, Микояна, Волкова, Малышева и многих других. Кроме того, среди его работ скульптуры А.С. Пушкина, Ю. Бондарева, А. Райкина.

Фетисов также принимал активное участие в создании мемориального комплекса на Мамаевом кургане в Волгограде. Он является автором мемориального комплекса «Крыло Икара» в городе Ахтубинске в Архангельской области, созданного в память погибшим летчикам-испытателям. Несколько работ скульптора находятся в Третьяковской галерее в Москве.

http://tass.ru/kultura/4466701