В Волжском арестован учредитель застройщика ЖК «АхтубаСитиПарк»







Напомним, в отношении ООО «АхтубаСитиПарк» введена процедура банкротства. Без жилья остались около 300 человек. Оперативное сопровождение расследования осуществляется сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по Волжскому.

Сегодня Волжский горсуд принял решение об аресте Василия Боровцова — гендиректора управляющей организации «Классик», которая является учредителем компании-застройщика «АхтубаСитиПарк». Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, в отношении Боровцова возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Предполагается, что он непосредственно причастен к выводу средств дольщиков, вследствие чего три дома в жилом комплексе так и не были сданы в эксплуатацию. То есть фактически из 320 млн рублей, собранных с дольщиков по 214 договорам, «исчезли» порядка 42 млн рублей, что и стало причиной недоделок в домах. Кроме того, ранее в рамках расследования уголовного дела об обмане дольщиков также был задержан директор ООО «АхтубаСитиПарк» Вадим Старцев, он является еще одним фигурантом уголовного дела.