



На недостаточный контроль ограничений по проезду большегрузных машин по дорогам Волгоградской области указал сегодня губернатор Андрей Бочаров. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации области, глава региона в ходе оперативного совещания раскритиковал профильные службы за слабую работу в этом направлении.

В настоящее время на дорогах наблюдается сезонное увеличение интенсивности движения, особенно большегрузных машин. В жаркую погоду, когда столбик термометров поднимается выше 32 градусов, проезд по трассам для большегрузов закрыт — постановление администрации о введении временных ограничений было принято еще весной 2017 года. Несмотря на запрет, грузовики едут по дорогам в жару, в результате образуются колеи, которые приводят к разрушению покрытия.

«Я всю неделю ездил по дорогам региона, но ни на одной трассе не видел ограничений. Контроль недостаточен и осуществляется ненадлежащим образом, — сказал Андрей Бочаров. — Прошу принять исчерпывающие меры по исполнению требований постановления администрации Волгоградской области. Это к исполнению, а не к рассуждению всем ответственным за это службам».

Глава региона поставил задачу проинформировать Минтранс РФ, ассоциацию перевозчиков тяжеловесных и групногабаритных грузов, профильные органы соседних субъектов о временном ограничении проезда по территории Волгоградской области. Кроме того, необходимо провести ревизию установленных информационных знаков, в случае необходимости обновить их, установить дополнительные. Для отстоя большегрузного транспорта на дорогах всех направлений должны быть организованы площадки с санитарными зонами и питьевой водой. В то же время губернатор подчеркнул, что проезд по дорогам региона для легковых машин и специализированного транспорта должен остаться беспрепятственным.

Исполнение задач службами и ведомствами, ответственными должностными лицами проанализируют — тех, кто не обеспечил соблюдение правил, привлекут к ответственности.



