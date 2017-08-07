В Волгоградской области с компании по добыче песка взыщут 3 млн рублей

Суд удовлетворил требования прокуратуры о взыскании с ООО «Мостовик» в пользу государства дохода от реализации незаконно добытого песка. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, в июле-августе 2016 года под руководством директора «Мостовика» в Краснодонском сельском поселении Иловлинского района был незаконно разработан песчаный карьер. Он заключил с одной из коммерческих организаций договор на поставку песка на сумму 3 млн рублей.

«Вместе с тем согласно законодательству сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет установленные законом последствия», - сказала Токарева.

Уголовное дело в отношении директора «Мостовика» уже рассматривается в суде.