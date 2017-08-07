В Волгограде товарищество собственников жилья требует от ФСИН 2,6 млн рублей





В арбитражном суде Волгоградской области назначено предварительное судебное заседание по иску ТСЖ «Чуйкова, 51А» к Федеральной службе исполнения наказаний. Как сообщает ИА «Высота 102», соответчиком выступает ФКУ «Управление строительства УФСИН по Волгоградской области». ТСЖ требует от федерального ведомства 2,6 млн рублей, необходимых для завершения строительства 20-этажного дома №51А по улице Чуйкова, возведение которого заморожено с 2009 года. Еще 100 тысяч рублей товарищество просит на оплату своего содержания. Застройщиком этого объекта еще в 2004 году выступило подразделение федеральной службы исполнения наказания. В марте 2005 года был заключен инвестиционный договор с ООО «СОЮЗМАШ», которое обязалось привлечь дольщиков и построить высотку в центре Волгограда. Однако вскоре между сторонами возникли финансовые разногласия. А в 2012 году фирму признали банкротом.

С 2005 по 2009 год, согласно данным из судебных актов, «СОЮЗМАШ» вложил в стройку чуть менее 150 млн рублей. В 2014 году арбитражный суд Волгоградской области расторг инвестиционный договор между федеральным ведомством и подрядчиком. В результате за коммерческой структурой было установлено право на 3,9 тысячи квадратных метров жилой площади, за подразделением УФСИН - 2,7 тысячи квадратов.

В качестве третьих лиц к арбитражному делу, которое сейчас инициировало ТСЖ, привлечены инспекция госстройнадзора Волгоградской области, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, администрация области и региональное управление Федерального казначейства.