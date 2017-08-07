Управляющая компания в Волжском заплатит четверть миллиона за мусор у многоэтажек

Прокуратурой Волжского проведена проверка соблюдения ООО «Волгоградская жилищная компания» требований жилищного законодательства РФ при управлении двумя многоквартирными домами. Как сообщили ИА «Высота 102» в инспекции облжилнадзора, по результатам обследования санитарно-технического состояния общего имущества домов № 36 по ул. Пушкина и № 76 по пр. Ленина в Волжском установлены многочисленные нарушения. Это мусор на придомовой территории и лестничных клетках, переполненные мусорные контейнеры на контейнерной площадке, повреждения штукатурного, окрасочного и побелочного слоев стен на лестничных клетках, частичное отсутствие двойного остекления оконных проемов и вертикальных стоек ограждений лестничных маршей. Кроме того, в помещениях умывальных комнат общего пользования в многоквартирном доме № 36 по ул. Пушкина выявлены локальные повреждения плит перекрытий.

За неисполнение ООО «ВЖК» договорных обязательств и требований жилищного законодательства РФ об обеспечении исправного состояния общего имущества в многоквартирных домах и создании благоприятных условий для проживания в них граждан, мировым судьей судебного участка №145 Волгоградской области компания оштрафована на сумму 250 000 рублей.

В обладминистрации напомнили, что в 2016 году на недобросовестные компании были наложены штрафы в размере 40 миллионов рублей.



