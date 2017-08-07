Пенсионерке из Волгограда назначили срок за мошенничество с покупкой внедорожника

Пенсионерка из Краснооктябрьского района Волгограда Ирина Паули осуждена на 3 года условно за мошенничество при покупке «Mitsubishi Pajero». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на судебный акт, в 2015 году Паули в спортклубе «Комбат» встретилась с продавцом внедорожника, который предложил цену в 600 тысяч рублей, уговорила его отдать машину за 200 тысяч рублей наличными, а остальную сумму пообещала вернуть до определенной даты, оставив расписку. Зная о своих долгах перед другими людьми, она понимала, установлено следствием, что рассчитаться за иномарку не сможет, а долг в 400 тысяч рублей возвращать не будет. В свое оправдание сообщила суду, что купленный внедорожник сломался на трассе по дороге в Ростов-на-Дону, потому заработать на нем на перевозке товаров не смогла и, соответственно, вернуть долг тоже. Поломанный «Mitsubishi Pajero» она в результате продала третьи лицам, выручила 450 тысяч рублей, но так и не рассчиталась с бывшим владельцем. Суд также удовлетворил иск потерпевшего на сумму 374 тысячи рублей. Решение вступило в силу.