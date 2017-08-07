



Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе облсуда.Ранееобщественникперекладывал вину на сообщницу. Он и бывшая судья Дзержинского районного суда Татьяна Мирошникова, которая работает юристом в ассоциации, подозреваются в получении 1 млн рублей в качестве коммерческого подкупа от владельцев гостиницы «Мартон» на Белоглинской. Помощники Гольдера нашли в работе отеля почти 30 нарушений, отправили соответствующие письма в государственные структуры с просьбой проверить факты, но позже часть из них отозвали. Как считает в СУ СКР по Волгоградской области, такие обращения стали методом давления на владельцев отеля, которые за вознаграждение пытались откупиться от общественников и их претензий в контролирующие органы. Татьяна Мирошникова находится под подпиской о невыезде — она признала вину в посредничестве при передаче взятки.