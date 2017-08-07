Волгоградцам предлагают посмотреть лунное затмение и звездопад

Сегодня вечером, с 20:24 до 22:19 волгоградцы увидят частичное лунное затмение. Эта дата объявляется «Днем наблюдательной астрономии», - сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском планетарии. Днем горожане и гости города смогут посетить лекции в звездном зале. Тематика программ посвящена Луне, редким астрономическим событиям и технике наблюдения различных объектов космоса. Все желающие в обсерватории смогут получить практику наблюдений активности Солнца.

Главное же действо «Дня наблюдательной астрономии», а именно затмение Луны, можно будет наблюдать на астроплощадке, во дворе планетария, где уже установлены несколько телескопов. Посетители в режиме реального времени смогут увидеть это космическое явление в различную оптику с разными приближениями. В обсерватории планетария состоится еще одно большое полуторачасовое наблюдение в оптику ZEISS, во время которого зрители увидят все основные фазы явления. При этом присутствующим расскажут об особенностях сегодняшнего затмения.

Удовольствие не бесплатное: стоимость наблюдений на астроплощадке для взрослых - 1000 рублей, для детей - 500 рублей. Для студентов и пенсионеров - 750 рублей. Стоимость наблюдения в обсерватории - 2000 рублей.

Кроме того, с 12 на 13 августа пройдёт звездопад Персеиды, действие которого приходится на период с 23 июля по 20 августа.

Фото сайта волгоградского планетария.