В Волгоградской области нашли более 200 нарушений в сфере водоснабжения населения

В Иловлинском, Калачевском и Светлоярском районах по факту поставки питьевой воды населению ненадлежащего качества надзорные органы внесли ряд представлений в адрес властей и выиграли иски в судах. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, и это не единственные случаи нарушений при поставке ресурса — всего их около 200. На территории Быково, например, выявлен бесхозяйный водопровод, который в результате был поставлен на учет. В Котово через суд пришлось добиваться от мэрии ремонта водопровода внутри квартала на улице Свердлова. В Кумылженском районе на 2016 год запланировано проведение капитального ремонта коммуникаций на общую сумму порядка 225 тысяч рублей, но никакие работы при этом не проводились. В Дубовке с жильцов общежития зооветеринарного колледжа незаконно взяли оплату за подключение комнат к воде. По словам Ольги Токаревой, все факты нарушений и бездействия властей в части содержания коммуникаций и подачи ресурса населению находятся на контроле прокуратуры.