В Волгограде серийного угонщика старой "классики" приговорили к году в колонии-поселении

Житель Краснооктябрьского района Александр Грачев приговорен к 1 году 20 дням колонии-поселения за совершение трех угонов машин, поджог и повторное управление транспортом в нетрезвом состоянии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на судебный акт, впервые добычей угонщика стал «ВАЗ 2105» на улице Тарифной. Ущерб вместе с инструментами и лодочными моторами, которые были в салоне, составил 60 тысяч рублей. Затем Грачев повздорил со знакомым и угнал его «шестерку». Машину он оставил у железнодорожного перегона, слил бензин и с помощью него поджег «ВАЗ». В очередной раз Грачев похитил также 40-летний «ВАЗ 2101», а через некоторое время попал в поле зрения полицейских в нетрезвом виде за рулем «семерки». Причем ранее водитель уже был лишен прав за отказ от медосвидетельствования. Решение суда не вступило в силу.