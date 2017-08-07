Кто поможет волгоградскому предпринимателю?

Порядка 5 тысяч предпринимателей, работающих в волгоградском регионе в сфере малого и среднего бизнеса, получили государственную помощь за первое полугодие 2017 года. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в комитете экономической политики и развития Волгоградской области. Как помогает бизнесменам государство, и самое важное – как эту помощь можно получить на территории региона, разбирался корреспондент ИА «Высота 102». Вопросы кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства комментировала Юлия Летуновская – директор Ассоциации (некоммерческое партнерство) «Гарантийный фонд Волгоградской области».





Зачем помогать?

Принято считать, если решил открыть дело – рассчитывай на себя. А если нет знаний и средств – затеваться не стоит. Разбираясь в этом вопросе, я нашла примеры, когда человек не имел ничего, кроме мечты, но воспользовавшись региональной инфраструктурой поддержки МСБ, создал компанию.

Государству выгодно поддерживать бизнес. Во-первых, занятые делом люди же жалуются на жизнь, не обивают пороги бирж труда, не просят пособий. Во-вторых, чем больше работающих людей, тем богаче и сильнее государство. Наконец, опыт развитых стран показывает: чем больше плотность МСБ, тем выше конкуренция и, соответственно, качество товаров и услуг.

А что важно для бизнеса? Правильно – знания, навыки, связи, ресурсы.





Кто обучит бесплатно?

"В Волгоградской области масса образованных людей, которые понимают, что собственное дело – не только доходы, но и неизбежные расходы и ответственность, – рассказывает выпускник «Летней школы миллионеров» Полина Заболотнева, которая создала небольшой бизнес, еще будучи учащейся средней школы, – мои друзья и коллеги постоянно пользуются бесплатными услугами Центра поддержки предпринимательства (ЦПП) Волгоградской области, работающего на базе Волгоградского бизнес-инкубатора".

«Сначала можно получить знания на семинарах и тренингах, проводимых ЦПП совместно с партнерами, а затем, когда бизнес уже нормально заработает, можно пройти обучение в ВолГУ по Программе подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства (Президентской программе)», – советует Юлия Летуновская.

Когда почувствуете, что Ваша продукция или услуга могут быть востребованы за рубежом – в Центре поддержки экспорта Волгоградской области, опять же бесплатно, проконсультируют по вопросам внешнеэкономической деятельности, в том числе с привлечением сторонних экспертов.

Есть в регионе и Центр инжиниринга – здесь оказывают поддержку потенциально способным к развитию субъектам малого и среднего бизнеса. Также там координируют потребности производственных предприятий в опорных отраслях промышленности Волгоградской области с технологическими возможностями предпринимателей.





Кто оплатит аренду?

Если бизнес не требует производственных помещений – можно сэкономить на офисе. Зная, что в Волжском работает Волгоградский областной бизнес-инкубатор, я посоветовала выпускнику «политеха», желающему открыть собственное дело, туда обратиться. И он не пожалел. На старте собственного дела солидности для клиентов прибавило наличие за очень символические деньги хорошего офиса. Сейчас у него собственный цех по производству стройматериалов, а на старт он вышел именно там. Что еще, помимо предоставления в аренду на льготных условиях помещений, дает бизнес-инкубатор? Обслуживание электронно-вычислительной техники и сетевого оборудования, а также консультации по вопросам ведения бизнеса.





Поговорим о деньгах…

Сложно иметь собственное дело, если ты не стал наследником хотя бы полумиллионного состояния. Развитие бизнеса требует вливаний. Если вы являетесь безработным, то поддержку на открытие дела можно получить через Центр занятости населения.

Также помогает государство и с получением кредитов. С начала 2017 года «Региональный микрофинансовый центр» предоставил микрофинансовым организациям Волгоградской области займов на сумму 112,35 млн. рублей, которые далее были распределены между 101 субъектом малого и среднего бизнеса. «Гарантийный фонд Волгоградской области» предоставляет обеспечение по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства Волгоградской области, основанных на кредитных договорах в форме поручительства.





Как получить господдержку?

Конечно, чтобы получить заём, необходимо соблюсти условия: «Взять заём можно, если вы являетесь субъектом МСП и зарегистрированы в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Целевой заем предоставляется на развитие бизнеса на срок до 3-х лет в размере до 3-х миллионов рублей с залоговым обеспечением», - объясняют в Региональном микрофинансовом центре.

Есть целый ряд требований и для получения поручительства «Гарантийного фонда Волгоградской области». В частности на них могут рассчитывать субъекты МСП, зарегистрированные на территории региона, не имеющие задолженности по налогам, не находящиеся в стадии банкротства и предоставившие обеспечение кредита в размере не менее 30% от суммы своих обязательств… Более подробную информацию по условиям получения поддержки и подготовке документов можно получить у сотрудников организаций.





Целая система поддержки

Для поддержки малого бизнеса в регионе создана целая система, куда входят и самостоятельные, и подведомственные учреждения.

Так, открыть и успешно вести свое дело волгоградским предпринимателям готовы помочь в Центре развития бизнеса, который работает на базе комитета экономической политики и развития Волгоградской области на улице Новороссийская,15. Бизнесмены могут рассчитывать на консультационную, информационную, образовательную, финансовую поддержку.

На площадке Центра предпринимателей консультируют специалисты Росреестра, Роспотребнадзора и налоговой службы.

Также, обратившись в Центр развития бизнеса, бизнесмены имеют возможность воспользоваться имущественной поддержкой, предоставляемой профильным комитетом администрации Волгоградской области, в ведении которого находятся вопросы аренды и продажи земельных участков. Таким образом, созданы условия для получения в «едином окне» комплексной адресной поддержки бизнесу.









Дерзайте!

Конечно, предприниматель может воспользоваться и бесплатными государственными грантами, и субсидиями от биржи труда, и льготным кредитованием МСП значимых проектов. В любом случае владение информацией, хороший бизнес-план и тщательный расчет своих рисков приведёт к ожидаемым результатам.

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Материал подготовлен в рамках Проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" и Региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Волгоградской области» на 2014–2016 годы».



