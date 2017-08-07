В Волгоградской области «овощному» работодателю выписали 3 млн рублей штрафа за гастарбайтеров

В Городищенском районе владельца ООО «Сезон овощей» Шарипова оштрафовали более чем на 3 млн рублей за «незаконное привлечение иностранцев к работе». Гастарбайтеры имели патенты на работу, однако вместо в них значилась такая специальность, как «подсобный рабочий», но не овощевод, чем фактически занимались 13 иностранцев. За каждого был выписан штраф – 250 тысяч рублей. О нарушениях стало известно в апреле прошлого года, когда на сельхозугодья в Городищенском районе неожиданно нагрянули сотрудники ОИК УФМС России по Волгоградской области. До сих пор Шарипов оспаривал административные постановления, однако в кассационной инстанции все протоколы признали законными.