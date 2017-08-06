В Волгоградской области взорвался автомобиль, погиб водитель











Прибывшие спасатели обнаружили в машине мертвого водителя, а в багажнике – баллон с приоткрытым вентилем. Родственники погибшего поясняют, что периодически он заправлял на АГЗС баллон, чтобы пользоваться им дома, но никогда не чувствовал запаха газа и что вентиль мог быть неисправен. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.





В городе Котельниково проводится проверка по факту гибели 67-летнего жителя хутора, который взорвался в своей машине. Как сообщил ИА «Высота 102» руководитель межрайонного СО СУ СКР по Волгоградской области Хонгор Муджиков, трагедия произошла накануне на улице Войкова. По данным проверки, пенсионер заправил на АГЗС 50-литровый баллон пропаном, положил его в багажник, какое-то время производил манипуляции, склонившись над багажником, затем сел за руль «шестерки» и уехал. Спустя 5 минут произошел хлопок - вероятно, водитель закурил в салоне. В «ВАЗе» осыпались все стекла, началось возгорание. Еще около 200 метров машина катилась по улице и в 3 метрах от жилого дома остановилась на земляной насыпи.