«Ротор-Волгоград» проиграл «Сибири» очередной матч ФНЛ - 1:2

Сегодня в российском первенстве Футбольной национальной Лиги состоялись матчи 6-го тура, в котором находящийся пока в нижней части турнирной таблицы новичок ФНЛ нынешнего сезона «Ротор-Волгоград» вновь не смог порадовать болельщиков, проиграв календарную встречу новосибирской «Сибири». Об этом ИА «Высота 102» сообщил пресс-атташе областного спорткомитета Андрей Малякин.

Для обновленной команды Валерия Есипова это была очередная якобы домашняя, состоявшаяся на чужом поле игра, ведь пока в преддверии чемпионата мира-2018 идет реконструкция арены спорткомплекса «Зенит». Соответственно, принимал соперников астраханский стадион «Центральный», где волгоградские футболисты уже гостили три недели назад и уступили местному «Волгарю». Теперь же поле наших географических соседей стало нейтральным для обоих клубов, но даже в этом случае оно снова оказалось несчастливым для «роторовского» коллектива.

К очному противостоянию в сегодняшнем туре соперники подошли практически с равными показателями, соседствуя друг с другом и имея лишь по 4 балла в графе очковых приобретений. Жаркая погода не могла не наложить свой отпечаток на игру и скорости команд, тем не менее, уже спустя 15 минут после стартового свистка удача улыбнулась гостям поединка – волгоградцы были наказаны за нарушение в собственной штрафной площадке, и новосибирцы с пенальти открыли счет. Казалось бы, после пропущенного гола «хозяева» заиграют энергичней, активней и напористей, но этого, увы, так и не произошло. Мы по-прежнему больше защищались, а «Сибирь» не только лучше контролировала мяч, но и за 10 минут до перерыва провела быструю разящую контратаку правым флангом и удвоила свое преимущество.

Второй тайм наши футболисты провели явно интересней предыдущего, рассказывает Андрей Малякин. Так, после перерыва «роторовцы» заметно прибавили, и в середине игрового отрезка вышедший на замену Максим Вотинов красивым ударом головой сократил отставание до минимума и подарил своему клубу надежду на спасение от поражения. В дальнейшем обе команды имели неплохие шансы огорчить друг друга, но в итоге счет в данном матче больше не изменился, фиаско подопечных Валерия Есипова – 1:2. В результате сегодняшней неудачи «Ротор-Волгоград» не набирает в турнирную копилку ни одного очка и по-прежнему остается на 18-м месте футбольного пелотона из 20 участников ФНЛ. Ближайший тур здесь состоится уже в среду, 9 августа, когда наша команда сразится на выезде с клубом «Оренбург».